Распоясались: европейцы заморозили крупнейшую торговую сделку с КНР

Европарламент 20 мая заморозил ратификацию инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем. Поводом стали внешнеполитические трения между Брюсселем и Пекином. Пока неясно, будет ли документ возвращен на голосование. Раскол в отношениях между двумя из трех крупнейших экономик мира может побудить ЕС к поиску иных альянсов, а может — к расчету в первую очередь на собственные силы и активному протекционизму. Подробности — в материале «Известий».

Отношения Китая и ЕС в последние годы представляли собой почти равномерное сочетание любви и ненависти. Для Евросоюза Китай был вторым по значению экспортным рынком (около €250 млрд в год), особенно для важнейших отраслей вроде машиностроения. В свою очередь, значение европейского рынка для Китая было не менее важным: по объему поставок он хоть и уступал американскому, зато рос быстрее и стабильнее.

Одновременно Европа превратилась в важнейшую цель для вывоза капитала из Китая. Объем накопленных китайских инвестиций достиг $350 млрд к концу 2019 года, опять же второе место после США. Вложения в европейские страны отлично ложились в проект «Пояс и путь», главной задачей которого было создать в Евразии надежную альтернативу США как направления для китайского экспорта. В этих рамках китайские компании активно инвестировали в предприятия Германии, Италии, Франции, Венгрии и других стран. Производители автомобильных шин, бытовой техники, нефтяные и газовые компании, аэропорты и футбольные клубы — трудно будет назвать сферу деятельности в Европе, куда бы не проник китайский инвестор, причем речь идет как о частных фирмах, так и о корпорациях с государственным капиталом. С отдельными странами, например, Италией даже были заключены специальные торговые соглашения.

Несмотря на такой расцвет взаимоотношений, взаимная риторика была подчас грубоватой. В марте 2019 года Еврокомиссия назвала Китай своим «системным конкурентом». С учетом того, что произошло это в разгар объявленной Дональдом Трампом торговой войны, для Китая это были не самые приятные новости. Позже конфликт был смягчен в том числе и из-за того, что гнев Трампа обрушился и на саму Европу: американцы начали вводить против европейских стран торговые пошлины, грозя возмездием за введение «цифрового налога» и других действий в экономике, которые прежняя администрация США восприняла как недружественные.

Распоясались2 Президент Китая Си Цзиньпин во время встречи с участниками ЕС, в результате которой было подписано инвестиционное соглашение, 30 декабря 2020 года Фото: Global Look Press/Christoph Soeder/dpa

В конечном итоге в декабре прошлого года ЕС и Китай подписали крупнейшее в истории Европы инвестиционное соглашение. Его суть сводится к облегчению доступа европейских компаний на китайский рынок, который смог выдержать даже удар пандемии (единственная крупная экономика, которая в 2020 году избежала сокращения). В особенности выгодные условия работы получили компании, которые поставляют в КНР высокотехнологичные товары. Китай, в свою очередь, получил гарантии для своих инвестиций в ЕС, а также доступ на рынок возобновляемой энергетики, где две стороны являются одновременно двумя крупнейшими с большим отрывом игроками и стратегическими партнерами.

Однако подписанный договор должен был пройти непростой и затянутый процесс ратификации. И здесь что-то пошло не так. В первую очередь в США сменилась власть. Новое правительство как минимум на уровне риторики (а кое-где и на деле, например, в вопросе «Северного потока — 2») пошло на уступки европейским государствам, так что трансатлантические взаимоотношения вновь вышли на первый план, а Китай стал уже не жизненно важным партнером.

Дипломатический конфликт превратился во взаимный обмен ударами, когда на введенные против Китая санкции (не слишком значительные) последовал аналогичный точечный ответ со стороны азиатской страны. На этом чаще всего конфликты и заканчиваются, но в этот раз всё зашло намного дальше, и европейские парламентарии с подавляющим преимуществом — с 599 голосами из 687 возможных — проголосовали за заморозку ратификации соглашения.

Отметим, что данное голосование не является окончательным решением и, собственно, не имеет как таковое юридической силы. Но процесс ратификации может затормозиться надолго, а за это время вполне могут измениться внешнеполитические и экономические обстоятельства, да и отношение отдельных стран к договоренностям.

Надо сказать, что европейцы все эти месяцы не сидели сложа руки. В ходе торгового конфликта с США казалось, что ЕС и Китай неминуемо будут сближаться. Сейчас Брюссель рассматривает и другие варианты экономической интеграции. Самый напрашивающийся вариант — торговые договоренности с США. В начале мая канцлер Германии Ангела Меркель призвала заключить с Америкой такую же сделку, какая в прошлом году была оговорена с Канадой. Это соглашение уже витало в воздухе в середине прошлого десятилетия, и стороны уже начали переговоры о Трансатлантическом торговом партнерстве, но в начале 2017 года США отменили аналогичный торговый союз со странами Восточной Азии и Латинской Америки. Последнее соглашение было «убито» на стадии полной готовности, так что по обе стороны Атлантики решили, что у договора, даже контуры которого были не до конца понятны, и вовсе нет никаких шансов.

Распоясались1 Фото: Global Look Press/Christoph Soeder/dpa

Справедливости ради, подход Меркель разделяют не везде на континенте. Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что Европе не стоит полагаться на другие сверхдержавы и нужно проявлять больше самостоятельности. Вопросы могут возникнуть и за океаном, где, несмотря на всю риторику мультилатерализма и свободной торговли, всё большую силу набирают слоганы вроде «покупай американское». Да и обещанной новой американской администрацией полной занятости едва ли удастся достичь, если дать еще больше привилегий иностранным производителям на своем рынке.

Поэтому не исключено, что ЕС повернется в другом направлении. В апреле стало известно, что Брюссель ведет переговоры с Индией о глобальном инфраструктурном плане, который должен стать конкурентом «Пояса и пути». Он должен включать сотрудничество в третьих странах, обмен научными и инновационными идеями и составление единых стандартов, особенно в области финансовой устойчивости. Всё это должно плотнее привязать третью по размерам экономику Азии (а по паритету покупательной способности — вторую) к Евросоюзу.

Индия пока не является игроком, способным заменить Китай и США в качестве экономического партнера. Скорее соглашение с ней может стать демонстрацией курса, предполагающего опору на собственные силы в Европе. Такая линия в экономике становится всё более популярной, учитывая, что протекционизм во всех регионах набирает силу — и Евросоюз тут никак не может быть исключением.