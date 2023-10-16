Восточная дружба

Остается лишь несколько дней до очередного большого события в международной жизни — визита Владимира Путина в Китай и уже второго в текущем году российско-китайского саммита. На этот раз президент РФ возвращает своему китайскому другу и стратегическому партнеру визит, следуя договоренностям во время поездки Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года. Тогда китайский лидер пригласил своего российского визави в Пекин на третий, юбилейный форум мегапроекта «Пояс и Путь», и это событие создает особый ракурс визиту, который обещает стать весьма заметной вехой в российско-китайском сотрудничестве.

Присутствие российского лидера на форуме резко повышает статус инициативы «Пояс и Путь», учитывая периодически звучащие (преимущественно с Запада) точки зрения о том, что китайский проект находится в тупике. Инициатива, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году и призванная соединить китайские товары с европейскими рынками при помощи трансъевразийских сухопутных и северных морских маршрутов, сегодня действительно стоит перед дилеммой.

Воздвигнув новый «железный занавес» на западных границах России и Белоруссии, объединенная Европа попала в собственный капкан, лишившись экономичных российских энергоносителей — главного драйвера европейской экономики с 1970-х годов. Одновременно европейские страны закрывают для себя возможности импорта дешевых китайских товаров по суше, так как именно Россия была ключевым звеном «одного пояса» китайского проекта. А санкции на поставки высокотехнологичной продукции в Китай и отказ от допуска китайских инвестиций на европейские рынки ставят под вопрос и китайско-европейскую торговлю по Северному морскому пути. В этих условиях проект «Пояс и Путь» ищет новые точки роста, одной из которых может стать быстрорастущая российско-китайская торговля и сопряжение китайской инициативы с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Сопряжение ЕАЭС и «Пояса и Пути» представляется важным для России в контексте ее «разворота на Восток», который во многом уже завершился в сфере как экспорта, так и импорта. В Китае же прекрасно понимают, что торговля с ЕАЭС существенно более надежна и перспектива, чем взаимодействие со странами Запада — пускай пока и меньше по объемам.

Едва не достигнув в прошлом году $200 млрд, товарооборот между нашими странами в среднесрочной перспективе может преодолеть и планку в $300–350 млрд. Текущая транспортная инфраструктура уже вряд ли справится с растущим потоком товаров, ей необходимы новые решения. Именно это будут обсуждать на пекинском саммите лидеры РФ и КНР. Речь может пойти и о новых железнодорожных маршрутах как через общую границу, так и через страны Центральной Азии («маршрут Запад-Восток»), так и о трубопроводах. Учитывая полную загрузку, которой достигла «Сила Сибири», многие ждут от визита Владимира Путина финализации договоренностей по строительству «Силы Сибири – 2», который в равной мере выгоден и России, разворачивающей потоки газа на Восток, и Китаю, ищущему недорогую замену неэкологичному углю.

Весьма вероятно, что разговор пойдет и о построении финансовой инфраструктуры. Обе страны активно развивают национальные цифровые валюты, которые в перспективе уже двух-трех лет могут заменить современные фиатные валюты в расчетах России и Китая. Это полностью устранит санкционные риски для российских и китайских финансовых структур, сделает ненужными корреспондентские расчёты и существенно автоматизирует трансграничные платежи. Такую точку зрения высказывают в российском правительстве, и нужно полагать, что китайские коллеги с ней согласятся. Одновременно важно убедить партнеров в необходимости допуска крупных российских банков в финансовую систему КНР: Сбербанк, Альфа-банк и Газпромбанк уже заявили о намерениях открыть филиалы в Китае, и согласие его регулятора поможет уравновесить сотрудничество между двумя странами, ведь китайские банки давно и плодотворно работают в России.

Разумеется, лидерам РФ и КНР важно обсудить и политические вопросы — как в рамках двусторонней координации, так и в контексте деятельности международных организаций. Расширение БРИКС ставит перед этим объединением новые возможности и вызовы. Деятельность Шанхайской организации сотрудничества требует давно назревших усовершенствований, перехода на новый уровень взаимодействия. Возможно, на встрече Путина и Си будут обсуждаться и последствия саммита Китая и центральноазиатских государств, ведь звучащие из Пекина намерения превратить этот саммит в постоянный институциональный формат вряд ли понравится Москве.

В любом случае партнерам пришло время сверить часы и наметить новые перспективы взаимодействия. Каждая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина дает импульс для развития связей в бизнесе, науке, технологической и гуманитарной сферах. А учитывая, что 2024-й будет годом 75-летия дипломатических отношений между нашими странами, этот импульс должен быть особенно мощным. На Россию и Китай сегодня смотрит весь мир, и мы должны ему показать пример равноправного, справедливого, стабильно растущего партнерства во всех сферах.

Автор — директор Института Китая и современной Азии РАН, директор Центра международных проектов Финансового университета, доктор филологических наук

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