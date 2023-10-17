Все дороги ведут в Пекин: как прошел первый день визита Путина в Китай

Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс, один путь». Однако первый день его рабочей программы в Китае был посвящен, прежде всего, двусторонним переговорам . В частности, он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном , который признался, что диалог проходит в максимально сложной обстановке. Кроме того, глава РФ побеседовал с представителями азиатских стран, которые в условиях СВО сохранили нейтралитет . О том, как американцы пытаются вытеснить РФ с вьетнамского рынка, что мешает развивать отношения с Лаосом и с чем на встречу приехал венгерский политик, — в материале «Известий».

КНР принимает международный форум

Китай с 2020 года был практически полностью изолирован от окружающего мира из-за пандемии COVID-19 — вируса, впервые зафиксированного в конце 2019-го в Ухане . Поэтому попасть в Пекин или другие города страны было практически невозможно. В этом же году ситуация постепенно начала меняться, и с 30 августа власти даже отменили тестирование перед въездом в КНР.

Тем не менее в Пекине по-прежнему можно встретить довольно много людей в масках, включая водителей автобусов или просто пожилых людей , практикующих прямо в центре города цигун. Однако в данном случае не стоит забывать про своеобразную склонность азиатов носить защитные средства в публичных местах.

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в международном аэропорту Шоуду в Пекине, 17 октября 2023 года Фото: РИА Новости/POOL/Артем Иванов

Именно благодаря улучшению эпидемиологической обстановки Китай полноценно возвращается в международную политическую жизнь. При этом третий форум «Один пояс, один путь», пожалуй, стал крупнейшим за последнее время событием в этой стране. В число участников вошли представители 152 стран и более 30 организаций .

Владимир Путин — традиционный участник этого мероприятия, он был на форуме в 2017 и 2019 годах. Примечательно, что, по информации СМИ, руководители некоторых западных стран, включая ФРГ, Италию и Францию, приглашение не получили.

Несмотря на масштаб мероприятия, какого-либо ажиотажа в китайской столице, где проживает свыше 21 млн человек, не ощущалось . Пекин в дни проведения форума (17-18 октября), по сути, сохранил свой привычный образ. Многочисленные туристические группы (состоящие из китайцев) с самого утра стояли в очереди, чтобы попасть в Запретный город, некоторые женщины прогуливались в традиционных костюмах по заполненным улицам (на которых можно увидеть, как разделывают петуха), а на дорогах собрались велосипедисты (в Китае используется более 200 млн велосипедов и страна лидирует по этому показателю).

И даже в плане обеспечения безопасности китайцы на этот раз не стали, по сути, придумывать никакие дополнительные ограничения. В КНР, которая занимает первое место по количеству полицейских, давно привыкли к патрулям, следящим за порядком . При этом зарубежным гостям в этой связи стоит придерживаться лишь нескольких принципов.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь», 17 октября 2023 года Фото TASS/EPA/POOL/Parker Song

— Единственная просьба, не фотографируйте сотрудников правоохранительных органов , людей в форме, — предупредил один из сопровождающих российской делегации. — И еще будьте аккуратны со съемкой. Не надо подходить к местным жителям и задавать им вопросы. Вы через два дня улетите, а к ним потом могут прийти и задавать им вопросы. У вас же могут попросить отдать камеру. Сам город можно спокойно фотографировать.

Разумеется, более строгие меры безопасности действовали на территории резиденции «Дяоюйтай», где в эти дни разместился Владимир Путин. Именно здесь он 17 октября провел сразу несколько двусторонних встреч .

О чем Путин поговорил с Орбаном

Одна из них — беседа с премьер-министром Венгрии, которая в условиях антироссийских санкций продолжает сохранять диалог с Москвой . Венгерский политик подготовил к встрече статистику, которая, возможно, укрепит убеждение некоторых европейских и американских чиновников в пророссийской позиции Орбана.

— Я посчитал: начиная с 2009 года мы с вами встречаемся 13-й раз. Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было — в такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились , — заявил венгерский политик. — То, что Венгрия может сегодня предпринять, – это мы делаем. То есть мы пытаемся спасти все что можно из наших двусторонних контактов .

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине, 17 октября 2023 года Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев



Но все накопленные за многие годы достижения спасти невозможно.



— В прошлом году был значительный рост торгово-экономического взаимодействия — свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем, за первые семь месяцев, падение — минус 35% . Это не отыгрывает 80 с лишним [процентов] прошлого года, слава богу, но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно, для того чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане, — сказал Владимир Путин.

При этом Виктор Орбан поблагодарил РФ за то, что «Газпром» выполняет свои обязательства по поставкам газа, а «Росатом» остается «прекрасным партнером» . Летом прошлого года Будапешт договорился о дополнительных объемах газа из РФ. С сентября ежедневные поставки выросли до 5,8 млн куб. м (с 2,6 млн куб. м в августе). Что касается кооперации в атомной сфере, то в августе 2023-го «Росатом» приступил к основному этапу сооружения АЭС «Пакш-2».

С кем еще Путин провел встречи

Переговорный марафон Владимира Путина продолжился беседой с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом — это их первая встреча после недавних выборов. « Отношения между нашими странами развиваются в традиционно дружеском ключе », — заметил российский президент. Глава Вьетнама, в свою очередь подчеркнул: развитие связей с РФ — первостепенный приоритет для его республики.

Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине, 17 октября 2023 года Фото: REUTERS/Pool/Sputnik/Grigory Sysoyev

Во многом такой настрой связан с тесными связями между Москвой и Ханоем, которые сложились еще во времена холодной войны , когда СССР оказывал серьезную военную помощь Вьетнаму. Однако не стоит забывать, что сейчас наблюдается сближение США и этой республикой , напомнил «Известиям» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Вашингтон, который восстановил с Ханоем дипотношения только в 1995 году, снял все санкции с Вьетнама и постепенно пытается превратить это государство в своего главного союзника в Индокитае.

При этом американо-вьетнамское сближение связано, прежде всего, со сложными отношениями между Пекином и Ханоем . Страны, где у власти находятся коммунисты, имеют территориальные споры в акватории Южно-Китайского моря.

— Вьетнам рассматривает Китай как своего основного потенциального противника, и в этой ситуации он на кого-то должен ставить. Раньше это был СССР, но сейчас власти понимают, что РФ развивает сотрудничество с КНР . Поэтому они идут на сближение с США. Недавно в республику приезжал Джо Байден, до этого госсекретарь Энтони Блинкен. США хотят вытеснить из Вьетнама российское влияние. Наша задача — удержаться, — добавил эксперт. — Штаты хотят сюда, в частности, активнее продавать свое вооружение и вытолкнуть нас с этого рынка.

Владимир Путин также провел переговоры с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином . Как и в предыдущем случае это было их первое личное знакомство. С этой страной РФ связывают «дружественно нейтральные отношения», подчеркнул Кирилл Котков. При этом планомерно развиваются, прежде всего, связи в туристической сфере. Так, 17 октября стало известно, что правительство королевства временно продлило срок действия безвизового режима для россиян до 90 дней (мера будет действовать до 30 апреля 2024-го).

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине, 17 октября 2023 года Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В графике президента также оказалась встреча с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом . Товарооборот с этой страной в 2022 году составил всего $12,9 млн. Впрочем, относительно незначительный показатель во многом связан с географическим положением этого государства, которое не имеет выхода к морю, в результате чего Лаос менее привлекателен для зарубежных инвесторов. Для сравнения, товарооборот с Вьетнамом в прошлом году составил $4,6 млрд, а с Таиландом — $2,06 млрд.

Чего ждать от российско-китайских переговоров

Владимир Путин 17 октября отправился в Дом народных собраний, чтобы принять участие в церемонии официальной встречи, которую устроили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань для глав делегаций — участников форума «Один пояс, один путь». Лидеры сделали совместное фото. Основные же мероприятия в рамках визита российского президента в республику ожидаются 18 октября. В этот день пройдут российско-китайские переговоры . Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Си сверят часы по международной повестке. В центре внимания окажутся и региональные конфликты, в том числе война между Израилем и ХАМАС . При этом заключение каких-либо договоров не планируется.

— Наши страны — стратегические партнеры, и это проявляется не просто на словах. Сейчас это уже не только российский экспорт сырья в Китай и импорт в РФ потребительской продукции. Активно развиваются научно-техническое сотрудничество, транспортные проекты, кооперация в сфере сельского хозяйства , — рассказал «Известиям» доцент кафедры институционной экономики ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов.

Президент России Владимир Путин, председатель Китая Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань во время церемонии на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, 17 октября 2023 года

Весьма перспективное направление — развитие сотрудничества в области высоких технологий, (в частности, в сфере производства полупроводников), искусственного интеллекта. По словам Константина Андрианова, важная задача для нашей страны — вхождение России в топ-5 ведущих торговых партнеров Китая. В прошлом году двусторонний товарооборот превысил $180 млрд.

Примером взаимовыгодного сотрудничества стало возведение первого железнодорожного моста через реку Амур между Россией и Китаем . В ближайшее время он будет обеспечивать до 10% всего грузопотока между странами, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев , который входит в состав российской делегации.

Дальнейшему российско-китайскому сотрудничеству может способствовать именно кооперация по линии инициативы «Один пояс, один путь».

— Огромные вложения КНР в инфраструктуру участников этого проекта подымают местную экономику, дают рабочие места, повышают налоговые отчисления в бюджеты этих государств и, таким образом, развивают их экономику . Соответственно, экономическое развитие соседей нашей страны, в том числе, и участников ЕАЭС, растущая платежеспособность их рынков расширяют возможности для российских товаров и капиталовложений, — сказал «Известиям» эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу Виктор Пироженко.