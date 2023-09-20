Встреча на уровне: Владимир Путин посетит Китай в октябре

Владимир Путин принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить КНР в октябре этого года для участия в форуме «Один пояс – один путь». Об этом российский президент сообщил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И 20 сентября. Помимо двусторонней повестки, во время переговоров, которые прошли в Санкт-Петербурге, обсуждалась и ситуация в Нагорном Карабахе : российская сторона находится «в очень тесном» контакте с властями Еревана, Степанакерта и Баку, а в самой зоне конфликта активно работают миротворцы. О том, каких договоренностей достиг глава МИД КНР с российской стороной и как на Западе реагируют на визит китайского дипломата в РФ, — в материале «Известий».

К деэскалации

Китайского гостя Владимир Путин принял в ставшем уже традиционном для международных встреч месте — Константиновском дворце Санкт-Петербурга. На переговорах обсуждались не только вопросы двусторонних отношений, поскольку сегодня весь мир следит за обостренной ситуацией в Нагорном Карабахе.

Со всеми сторонами конфликта активно работают российские миротворцы, и они делают всё, чтобы защитить население, подчеркнул Владимир Путин. По его данным, в основном пункте базирования сил РФ уже находится свыше 2 тыс. гражданских лиц, из которых более тысячи — дети . При этом российская сторона находится в «очень тесном контакте» со всеми властями: в Ереване, в Степанакерте и в Баку, отметил президент России.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло, — подчеркнул президент.

Стороны обсудили и украинский кризис. Это не удивительно, учитывая что Китай в этом году представил свой мирный план по урегулированию конфликта. Однако в открытой части стороны не стали вдаваться в подробности, оставив обсуждение этого вопроса для беседы в закрытом формате.

Тем не менее Ван И выразил однозначную поддержку Пекина РФ на международной арене и заявил, что современный мир переживает тектонические сдвиги, но уже наблюдается тенденция антиглобализации.

— Как бы ни изменилась международная конъюнктура, Китай готов с российской стороной продолжать укреплять взаимное доверие и деловое сотрудничество, укреплять координацию на международной арене, совместно защищать наши общие интересы, содействовать международной справедливости , — сказал Ван И на встрече с президентом РФ.

Сегодня России важно сверить свои позиции с китайской стороной по урегулированию украинского кризиса, пояснил член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик. В целом мнение КНР в этом вопросе уже принято РФ во внимание, и принципиальных противоречий Москвы и Пекина в этом направлении нет.

Совместное патрулирование ВМФ России и Китая в Тихом океане Фото: ТАСС/отдел Тихоокеанского флота



— Россию и Китай связывает желание противостоять той гегемонии, которую пытаются выстраивать в мире Соединенные Штаты. Для Китая важно, что Пекин и Москва способны оказывать друг другу взаимную помощь по целому ряду направлений , — сказал «Известиям» Дмитрий Белик.

Среди них — поддержание безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Один путь

На встрече с министром Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай в октябре по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина — это будет первая зарубежная поездка главы государства в 2023 году.

Сам председатель КНР передал через Ван И российскому лидеру «искренний привет и добрые пожелания».

— Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя (КНР) Си Цзиньпина, которая уже имеет такой международный бренд «Один пояс – один путь» , — сказал российский президент.

К участию уже в третьем одноименном форуме «Один пояс – один путь» Владимир Путин был приглашен в качестве главного гостя еще в мае. Сам проект о новых транспортных коридорах, по оценкам российского главы государства, полностью соответствует интересам обеих стран. На этом фоне наиболее вероятны переговоры российского лидера с Си Цзиньпином. Точек соприкосновения Москвы и Пекина достаточно — от стратегического сотрудничества до вопроса создания евразийского пространства , считает Дмитрий Белик. При этом не исключено, что на встрече обсуждались подробности грядущего визита.

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин (в центре) с лидерами других государств на форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине Фото: Global Look Press/Xinhua/Lian Yi

Справка «Известий» «Один пояс – один путь» — китайский инфраструктурный проект, запущенный в 2013 году. Инициатива связывает более чем 60 государств Центральной Азии, Европы и Африки. Он направлен на развитие торговых отношений между этими странами и Китаем. Первый форум в рамках «Одного пояса – одного пути» состоялся в 2017-м, второй — в 2019-м. К настоящему времени более 150 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашения о совместной реализации инициативы.



Владимир Путин, к слову, был не первым российским собеседником для китайского дипломата во время его визита в РФ. Ван И находится в России с 18 сентября, и уже успел встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили военное сотрудничество и обстановку на Корейском полуострове. Николай Патрушев, в частности, пообещал, что Москва продолжит поддерживать Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые «используются Западом для дискредитации Китая». А Сергей Лавров, который уже прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что рассчитывает на слаженную работа с КНР на этой площадке.

Пристальное внимание

Разумеется, за визитом Ван И внимательно следят и страны коллективного Запада. Так, в Токио уже заявили, что продолжат добиваться от Китая, «чтобы тот оказал давление на Россию» для прекращения конфликта.

В стороне не остаются и США. Примечательно, что как раз перед визитом Ван И в РФ, 16–17 сентября, он провел переговоры на Мальте с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном. В течение двух дней суммарно делегации общались около 12 часов, подсчитали в американской администрации . Зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники предполагают, что они обсудили возможность встречи президента США Джо Байдена с Си Цзиньпином.

Cоветник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан (второй слева) и министр иностранных дел Китая Ван И (второй справа) во время встречи на Мальте Фото: Global Look Press/Xinhua/Lian Yi

Встреча с Салливаном была более значимой для американской стороны, которую очень беспокоит сближение Москвы и Пекина, но оказать давление на Китай они не могут, считает Дмитрий Белик.