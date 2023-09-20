Встреча на уровне: Владимир Путин посетит Китай в октябре
Владимир Путин принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить КНР в октябре этого года для участия в форуме «Один пояс – один путь». Об этом российский президент сообщил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И 20 сентября. Помимо двусторонней повестки, во время переговоров, которые прошли в Санкт-Петербурге, обсуждалась и ситуация в Нагорном Карабахе: российская сторона находится «в очень тесном» контакте с властями Еревана, Степанакерта и Баку, а в самой зоне конфликта активно работают миротворцы. О том, каких договоренностей достиг глава МИД КНР с российской стороной и как на Западе реагируют на визит китайского дипломата в РФ, — в материале «Известий».
К деэскалации
Китайского гостя Владимир Путин принял в ставшем уже традиционном для международных встреч месте — Константиновском дворце Санкт-Петербурга. На переговорах обсуждались не только вопросы двусторонних отношений, поскольку сегодня весь мир следит за обостренной ситуацией в Нагорном Карабахе.
Со всеми сторонами конфликта активно работают российские миротворцы, и они делают всё, чтобы защитить население, подчеркнул Владимир Путин. По его данным, в основном пункте базирования сил РФ уже находится свыше 2 тыс. гражданских лиц, из которых более тысячи — дети. При этом российская сторона находится в «очень тесном контакте» со всеми властями: в Ереване, в Степанакерте и в Баку, отметил президент России.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
— Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло, — подчеркнул президент.
Стороны обсудили и украинский кризис. Это не удивительно, учитывая что Китай в этом году представил свой мирный план по урегулированию конфликта. Однако в открытой части стороны не стали вдаваться в подробности, оставив обсуждение этого вопроса для беседы в закрытом формате.
Тем не менее Ван И выразил однозначную поддержку Пекина РФ на международной арене и заявил, что современный мир переживает тектонические сдвиги, но уже наблюдается тенденция антиглобализации.
— Как бы ни изменилась международная конъюнктура, Китай готов с российской стороной продолжать укреплять взаимное доверие и деловое сотрудничество, укреплять координацию на международной арене, совместно защищать наши общие интересы, содействовать международной справедливости, — сказал Ван И на встрече с президентом РФ.
Сегодня России важно сверить свои позиции с китайской стороной по урегулированию украинского кризиса, пояснил член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик. В целом мнение КНР в этом вопросе уже принято РФ во внимание, и принципиальных противоречий Москвы и Пекина в этом направлении нет.
Совместное патрулирование ВМФ России и Китая в Тихом океане
— Россию и Китай связывает желание противостоять той гегемонии, которую пытаются выстраивать в мире Соединенные Штаты. Для Китая важно, что Пекин и Москва способны оказывать друг другу взаимную помощь по целому ряду направлений, — сказал «Известиям» Дмитрий Белик.
Среди них — поддержание безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Один путь
На встрече с министром Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай в октябре по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина — это будет первая зарубежная поездка главы государства в 2023 году.
Сам председатель КНР передал через Ван И российскому лидеру «искренний привет и добрые пожелания».
— Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя (КНР) Си Цзиньпина, которая уже имеет такой международный бренд «Один пояс – один путь», — сказал российский президент.
К участию уже в третьем одноименном форуме «Один пояс – один путь» Владимир Путин был приглашен в качестве главного гостя еще в мае. Сам проект о новых транспортных коридорах, по оценкам российского главы государства, полностью соответствует интересам обеих стран. На этом фоне наиболее вероятны переговоры российского лидера с Си Цзиньпином. Точек соприкосновения Москвы и Пекина достаточно — от стратегического сотрудничества до вопроса создания евразийского пространства, считает Дмитрий Белик. При этом не исключено, что на встрече обсуждались подробности грядущего визита.
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин (в центре) с лидерами других государств на форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине
Владимир Путин, к слову, был не первым российским собеседником для китайского дипломата во время его визита в РФ. Ван И находится в России с 18 сентября, и уже успел встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили военное сотрудничество и обстановку на Корейском полуострове. Николай Патрушев, в частности, пообещал, что Москва продолжит поддерживать Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые «используются Западом для дискредитации Китая». А Сергей Лавров, который уже прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что рассчитывает на слаженную работа с КНР на этой площадке.
Пристальное внимание
Разумеется, за визитом Ван И внимательно следят и страны коллективного Запада. Так, в Токио уже заявили, что продолжат добиваться от Китая, «чтобы тот оказал давление на Россию» для прекращения конфликта.
В стороне не остаются и США. Примечательно, что как раз перед визитом Ван И в РФ, 16–17 сентября, он провел переговоры на Мальте с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном. В течение двух дней суммарно делегации общались около 12 часов, подсчитали в американской администрации. Зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники предполагают, что они обсудили возможность встречи президента США Джо Байдена с Си Цзиньпином.
Cоветник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан (второй слева) и министр иностранных дел Китая Ван И (второй справа) во время встречи на Мальте
Встреча с Салливаном была более значимой для американской стороны, которую очень беспокоит сближение Москвы и Пекина, но оказать давление на Китай они не могут, считает Дмитрий Белик.
Как сообщили в Белом доме, Джейк Салливан и Ван И обсудили ситуацию на Украине и Тайване. К слову, китайский дипломат проинформировал Сергея Лаврова о содержании своей встречи с советником по нацбезопасности США. Российский министр, в свою очередь, рассказал о прошедшем накануне визите лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток.