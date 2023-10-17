Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин 17 октября встретился с председателем КНР Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь».

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, чтобы принять участие в церемонии официальной встречи глав делегаций — участников форума.

Главы государств пожали друг к другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.

Российский лидер находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». Ранее в этот день Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своей резиденции в Пекине. По словам российского лидера, отношения двух государств на протяжении многих лет строились на основе интересов друг друга. Кроме того, у него состоялась встреча с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом.

Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, в российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.

17 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на переговорах лидеров России и КНР состоится детальный обмен мнениями и сверка часов. Он добавил, что в ходе встречи может быть затронута тема обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее, 1 октября, Путин выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.