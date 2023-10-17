Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своей резиденции в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Виктор Синеок во вторник, 17 октября.

«Несмотря на то что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — это Венгрия», — сказал Путин.

По словам российского лидера, отношения двух государств на протяжении многих лет строились на основе интересов друг друга. Путин отметил, что это касается многих сфер, прежде всего экономики.

«В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия — свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем, за первые семь месяцев, падение — минус 35%», — отметил президент России.

Путин подчеркнул, что необходимо обсудить дополнительные меры для повышения показателей товарооборота. Он дополнил, что очень важно с Венгрией иметь возможность обменяться мнениями по двусторонним отношениям и ситуации в мире и Европе.

Еще 13 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который находился с визитом в Москве, заявил, что Венгрия намерена и дальше развивать сотрудничество с Россией. Он отметил, что в настоящее время интересы венгерской стороны в сотрудничестве с российской сосредоточены в областях сельского хозяйства и здравоохранения, которые не затронуты санкциями.

В настоящее время Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». У президента РФ запланированы встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином и лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом. Также глава российского государства проведет переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, в российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.

17 октября Путин провел встречу с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений в положительном ключе.