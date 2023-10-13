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Венгрия намерена развивать сотрудничество с РФ в рамках своих нацинтересов

Сийярто: Венгрия намерена развивать сотрудничество с РФ в рамках своих нацинтересов
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Paul Williams
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Венгрия намерена и дальше развивать сотрудничество с Россией в стратегически важных областях, исходя из своих национальных интересов. Об этом 13 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся с визитом в Москве.

После встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко Сийярто отметил, что Венгрия стремится сотрудничать с Россией на основе взаимного уважения.

«Венгеро-российское сотрудничество имеет большое значение для Венгрии в стратегически важных областях, наше надежное энергоснабжение не может быть гарантировано без поддержания отношений с Россией», — написал глава МИД на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В настоящее время интересы Венгрии в сотрудничестве с РФ сосредоточены в областях сельского хозяйства и здравоохранения, которые не затронуты санкциями, указал Сийярто. Он также отметил, что, будучи сопредседателем совместной комиссии, лично Мурашко «внес большой вклад в развитие сотрудничества», в частности, вакцинации против коронавируса.

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22 сентября Сийярто заявил, что антироссийские санкции провалились, а страны, их вводившие, не добились своей цели «поставить Россию на колени». Он также назвал возвращение к прежним отношениям между Россией и Европой общим интересом Москвы и Брюсселя.

Позже, 25 сентября, он указал, что Венгрия не намерена поддерживать антироссийские санкции в области ядерной энергетики. По его словам, такие ограничения противоречат национальным интересам страны.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября в ходе пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай» заметил, что Россия не будет навязывать себя Европе, если та сама сама не хочет. При этом он отметил, что именно Европа отгораживается от России, создавая новый железный занавес, «себе в убыток, себе в ущерб».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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