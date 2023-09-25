Венгрия выступила против санкций в области ядерной энергетики

Венгрия не будет поддерживать антироссийские санкции в области ядерной энергетики. Об этом 25 сентября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы выступаем против любых санкций в отношении ядерных технологий, топлива, строительства или эксплуатации объектов ядерной энергетики. Мы считаем, что европейские санкции в этой области не нужны с учетом того, что США только в первой половине этого года закупили в два раза больше урана из России, чем в прошлом году», — сказал он на сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия никогда не поддерживала какие-либо санкции, которые создают преграды на пути ядерного сотрудничества с Россией. По его словам, такие ограничения противоречат национальным интересам страны.

До этого, 21 сентября, Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует любые попытки Евросоюза, которые там будут предпринимать для того, что наложить санкции на российскую атомную отрасль.

Официальный представитель Евросоюза 7 сентября рассказал «Известиям», что Еврокомиссия до сих пор не представила предложение по 12-му пакету санкций в отношении России. Также в Брюсселе добавили, что пока нет четкого понимания, когда начнутся дебаты по этому вопросу в Совете ЕС или какие именно рестрикции могут быть введены против Москвы.

До этого, в мае, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Известиям», что Будапешт с оптимизмом отмечает развитие российско-венгерского сотрудничества и прежде всего атомной отрасли. По его словам, для Венгрии особенно важен диалог с «Росатомом» по вопросам строительства АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент отношения ЕС и России не влияют на решение венгерской республики продолжать развивать сотрудничество.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.