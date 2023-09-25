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Венгрия выступила против санкций в области ядерной энергетики

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Attila Volgyi
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Венгрия не будет поддерживать антироссийские санкции в области ядерной энергетики. Об этом 25 сентября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы выступаем против любых санкций в отношении ядерных технологий, топлива, строительства или эксплуатации объектов ядерной энергетики. Мы считаем, что европейские санкции в этой области не нужны с учетом того, что США только в первой половине этого года закупили в два раза больше урана из России, чем в прошлом году», — сказал он на сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия никогда не поддерживала какие-либо санкции, которые создают преграды на пути ядерного сотрудничества с Россией. По его словам, такие ограничения противоречат национальным интересам страны.

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До этого, 21 сентября, Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует любые попытки Евросоюза, которые там будут предпринимать для того, что наложить санкции на российскую атомную отрасль.

Официальный представитель Евросоюза 7 сентября рассказал «Известиям», что Еврокомиссия до сих пор не представила предложение по 12-му пакету санкций в отношении России. Также в Брюсселе добавили, что пока нет четкого понимания, когда начнутся дебаты по этому вопросу в Совете ЕС или какие именно рестрикции могут быть введены против Москвы.

До этого, в мае, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Известиям», что Будапешт с оптимизмом отмечает развитие российско-венгерского сотрудничества и прежде всего атомной отрасли. По его словам, для Венгрии особенно важен диалог с «Росатомом» по вопросам строительства АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент отношения ЕС и России не влияют на решение венгерской республики продолжать развивать сотрудничество.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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