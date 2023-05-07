Политолог Кошкин отметил сотрудничество РФ и Венгрии в атомной отрасли

Будапешт с оптимизмом отмечает развитие российско-венгерского сотрудничества. Прежде всего это касается атомной отрасли, о чем заявил «Известиям» в субботу, 6 мая, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Еврокомиссия хотела бы и других действий со стороны Венгрии и в какой-то степени повлиять на то, чтобы эти отношения (российско-венгерские. — Ред.) прекратились. Однако Венгрия довольно оптимистично акцентирует внимание на том, что отношения между Венгрией и Россией имеют перспективу развития, особенно взаимодействия по строительству атомной электростанции», — объяснил Андрей Кошкин.

По его словам, для Венгрии особенно важен диалог с «Росатомом» по вопросам строительства АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент отношения ЕС с Россией не влияют на решение венгерской республики продолжать развивать сотрудничество.

Однако эксперт отметил, что «теплые взаимоотношения» могут быть только при взаимовыгодном положении стран. Сейчас Венгрии выгодно получать газ и нефть по сниженным ценам.

«Естественно, что подобного рода высказывания и соответствующие действия, стремления взаимодействовать с Россией — это выгодно Венгрии, получая, энергоносители по ценам, которые в значительной степени ниже спотовых цен, в частности на газ, нефть», — заключил Кошкин.

14 апреля госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявила, что Будапешт не перестанет импортировать российское топливо, несмотря на призывы и давление со стороны Запада.

Это стало ответом на предложение советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко ввести санкции против Венгрии в связи с продлением сделок с «Газпромом» и обсуждением строительства АЭС «Пакш–2».

11 апреля глава венгерского МИД Петер Сийярто посетил Москву для обсуждения вопросов сотрудничества в целях обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. В ходе своего визита он встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

В январе венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что любая попытка наложить ограничения на ядерную энергетику России будет пресечена вето со стороны Венгрии.

АЭС «Пакш» является единственной атомной энергостанцией в Венгрии. Она находится в 100 км от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Известно, что АЭС создана по советскому проекту и в данный момент на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. В данный момент «Пакш» производит около половины всей электроэнергии Венгрии, а за счет планируемого ввода в эксплуатацию еще двух новых блоков эта доля, как предполагается, вырастет в два раза.