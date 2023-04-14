В Венгрии отказались разрывать энергетическое сотрудничество с РФ

Будапешт не перестанет импортировать российское топливо, несмотря на призывы и давление со стороны Запада. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

«Я уже говорил, насколько важны российские нефть и газ, без российского сырья нельзя будет решить вопрос энергоснабжения <...> мы никогда не будем отодвигать на второй план венгерские интересы и ничьи интересы не будем ставить выше венгерских», — сказал он, выступая на мероприятии Фонда Лайоша Баттьяни.

Таким образом он отреагировал на предложение советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко ввести санкции против Венгрии в связи с продлением сделок с «Газпромом» и обсуждением строительства АЭС «Пакш–2».

11 апреля политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок указал на то, что в случае, если США введут санкции против Венгрии из-за отказа от активной поддержки Украины в конфликте с Россией, это может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Евросоюза (ЕС). При этом эксперт допустил, что ограничения со стороны Штатов могут заставить Венгрию изменить свою позицию.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто посетил Москву для обсуждения вопросов сотрудничества в целях обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. В ходе своего визита он встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

До этого, в феврале, Сийярто сообщил, что 10-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) не затронул атомную отрасль, так как неприкосновенность сектора обеспечил голос Венгрии. Прежде он неоднократно подчеркивал, что энергоснабжение Венгрии невозможно без ресурсов РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.