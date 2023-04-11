МИД Венгрии сообщил о продлении договора с «Газпромом» о поставках газа

Будапешт продлил договор с «Газпромом» о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил глава МИД республики Петер Сийярто по итогам своего визита в Москву.

«Сегодня мы продлили договоренности, касающиеся этой возможности», — сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Faceboook (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России).

Он уточнил, что покупка и поставки объемов природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, будет осуществляться главным образом через «Турецкий поток».

Министр также отметил, что следующая зима, согласно прогнозам, станет более серьезным испытанием для Европы в сравнении с прошедшей, которая была очень теплой. По его словам, в связи с этим в прошлом году был изменен договор с «Газпромом» — на случай, если будет необходимость подготовиться к зиме.

Ранее в понедельник Сийярто прибыл в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества в целях обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. В ходе своего визита он встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Во время встречи были затронуты темы о поставках нефти и газа по газопроводу «Турецкий поток» и нефтепроводу «Дружба», а также вопросы обеспечения технической безопасности сооружений.

До этого, в феврале, Сийярто сообщил, что 10-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) не затронул атомную отрасль, так как неприкосновенность сектора обеспечил голос Венгрии. Прежде он неоднократно подчеркивал, что энергоснабжение Венгрии невозможно без ресурсов России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.