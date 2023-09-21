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Венгрия намерена блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ

Сийярто: Венгрия будет блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Венгрия заблокирует любые попытки Евросоюза (ЕС), которые там будут предпринимать для того, что наложить санкции на российскую атомную отрасль. Об этом 21 сентября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это», — цитирует министра «РИА Новости».

Ранее 21 сентября Сийярто отметил, что союзники Венгрии по ЕС и НАТО пытались убедить ее не встречаться с представителями РФ и Белоруссии в ООН. Однако Будапешт считает такой подход неправильным — он ведет в тупик и не способствует мирному разрешению конфликта.

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Официальный представитель Евросоюза 7 сентября рассказал «Известиям», что Еврокомиссия до сих пор не представила предложение по 12-му пакету санкций в отношении России. Также в Брюсселе добавили, что пока нет четкого понимания, когда начнутся дебаты по этому вопросу в Совете ЕС или какие именно рестрикции могут быть введены против Москвы.

До этого, в мае, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Известиям», что Будапешт с оптимизмом отмечает развитие российско-венгерского сотрудничества и прежде всего — атомной отрасли. По его словам, для Венгрии особенно важен диалог с «Росатомом» по вопросам строительства АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент отношения ЕС и России не влияют на решение венгерской республики продолжать развивать сотрудничество.

В конце августа Сийярто заявил, что европейские политики не хотят признавать провал антироссийских санкций. По его мнению, причиной такого поведения является то, что в таком случае тем, кто ввел ограничения, придется уйти в отставку. Сийярто считает, что именно санкции мешают ЕС приблизиться к миру на Украине.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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