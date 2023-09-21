Венгрия указала на нежелание ЕС и НАТО решать конфликт путем диалога

Союзники Венгрии по ЕС и НАТО пытались убедить ее не встречаться с представителями РФ и Белоруссии в ООН. Однако Будапешт считает такой подход неправильным — он ведет в тупик и не способствует мирному разрешению конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире китайского канала CGTN.

«Я вижу, что наши коллеги и союзники из НАТО и Евросоюза на самом деле не хотят использовать эту Генассамблею как платформу для диалога. Они пытались убедить нас не встречаться с представителями России и Белоруссии. Но я считаю, что это тупик. Если вы не способны протянуть руку тем, с кем у нас конфликты, и не способны обсуждать эти конфликты, то мы никогда не найдем мирное решение», — уточнил Сийярто.

Ранее, 18 сентября, Сийярто заявил, что намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН в Нью-Йорке на текущей неделе.

1 сентября Петер Сийярто заявил, что институты Европейского союза (ЕС) демонстрируют свою беспомощность, ослабленность, а конкурентоспособность объединения подорвана. Он указал на то, что кризисные ситуации последних нескольких лет показали, что брюссельские институты неспособны справиться со сложностями.

26 августа в Венгрии указали на заинтересованность отдельных политиков в конфликте на Украине. Министр иностранных дел Венгрии указал на то, что народы Европы не хотят воевать, но в военных действиях участвуют лишь некоторые европейские политики, получающие выгоду от этого.

В конце июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт стремится к сотрудничеству во внешней политике со странами ЕС и в то же время проводит независимый внешнеполитический курс.