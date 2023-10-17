Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана

Президент России Владимир Путин встретится в рамках форума «Один пояс — один путь» в Китае с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром. Об этом 17 октября сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях проходящего в Китае форума «Один пояс — один путь».

«Сегодня заключительная встреча (Путина — Ред.) будет с Пакистаном», — сказал он.

По словам Пескова, встреча была согласована ранним утром, при этом остальные мероприятия пройдут в рамках плана.

Ранее этим утром президент РФ прибыл в Пекин с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в открытии форума «Один пояс — один путь» и проведет ряд двусторонних встреч.

Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что во вторник у Путина запланированы встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом. При этом Ушаков отметил, что в случае необходимости график российского лидера может быть дополнен.

О намерении посетить Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И 20 сентября. Как отметил российский президент, форум полностью соответствует интересам двух стран.

16 октября Ван И на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что участие Путина внесет важный вклад в работу форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.