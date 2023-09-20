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Путин запланировал визит в Китай в октябре

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре. О своем решении российский лидер объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И 20 сентября.

«Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя, которая уже имеет такой международный бренд — «Один пояс – один путь», — заявил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что форум «Один пояс – один путь», который намерен посетить глава государства, полностью соответствует интересам как России, так и Китая. Кроме того, по словам Путина, в рамках этой программы реализуется идея о создании большого евразийского пространства.

«Один пояс – один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.

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Днем ранее, 19 сентября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре. Он отметил, что между лидерами ожидаются состоятельные переговоры в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс – один путь».

Ранее, 12 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует связаться с Си Цзиньпином до конца года. До этого, 5 сентября, Песков упоминал, что между Россией и Китаем реализуется насыщенный график контактов.

Последний раз Си Цзиньпин находился с государственным визитом в России с 20 по 22 марта текущего года. 20 марта состоялись неформальные переговоры между лидерами КНР и РФ, которые продлились 4,5 часа. В ходе встречи председатель Си выразил надежду на тесные отношения России и Китая.

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