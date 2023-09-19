Патрушев анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести переговоры в октябре в Пекине. Об этом 19 сентября сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой МИД Китая Ван И.

«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь», — заявил Патрушев.

Он отметил, что коллективный Запад развернул кампанию по двойному сдерживанию России и КНР, в связи с чем приобретает особое значение углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене.

«В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая», — указал секретарь Совбеза.

Ранее, 12 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует связаться с Си Цзиньпином до конца года.

До этого, 5 сентября, Песков упоминал, что между Россией и Китаем реализуется насыщенный график контактов.

Последний раз председатель КНР Си Цзиньпин находился с государственным визитом в России с 20 по 22 марта текущего года. 20 марта состоялись неформальные переговоры между лидерами КНР и РФ, которые продлились 4,5 часа. В ходе встречи председатель Си выразил надежду на тесные отношения России и Китая.

Полноформатные переговоры Путин и Си Цзиньпин провели на следующий день, 21 марта. Тогда президент РФ отметил, что переговоры прошли конструктивно, подчеркнув, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на самом высшем уровне.