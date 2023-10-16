Путин в Китае встретится с главами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 17 октября, в ходе своего визита в КНР встретится с главами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса. Об этом 16 октября рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
Так, Путин проведет встречи с вьетнамским лидером Во Ван Тхыонгом, монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и премьер-министром Таиланда Сеттха Тхависином.
«Это уже в графике нашего президента, но помимо этого прорабатываются и некоторые другие встречи. Я думаю, что этот список, который я сейчас огласил, еще будет наполнен другими встречами», — сказал Ушаков журналистам.
О намерении посетить Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И 20 сентября. Как отметил российский президент, форум полностью соответствует интересам двух стран.
«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.
16 октября Ван И на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что участие Путина внесет важный вклад в работу форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия.