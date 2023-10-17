Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 17 октября, прибыл в Китай с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в открытии форума «Один пояс — один путь» и проведет ряд двусторонних встреч.

Во вторник у Путина запланированы встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом. Об этом ранее сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.

О намерении посетить Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И 20 сентября. Как отметил российский президент, форум полностью соответствует интересам двух стран.

16 октября Ван И на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что участие Путина внесет важный вклад в работу форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.