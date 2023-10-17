Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе

Президент РФ Владимир Путин на встрече 17 октября с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом заявил, что двусторонние отношения государств развиваются в положительном ключе.

По словам российского лидера говорить о близости народов России и Вьетнама нет надобности.

«Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе. В следующем году исполняется 30 лет со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между нашими странами. В июне 1994 года он был подписан, но отношения России и Вьетнама, конечно, имеют гораздо более глубокие корни», — заметил Путин.

Кроме того, глава государства отметил активное сотрудничество Москвы и Ханоя на международной арене и положительную динамику в торгово-экономических связях. Он напомнил, что с 2015 года действует соглашение о свободной торговле между государствами. Путин считает, что потенциал в этом аспекте еще до конца не раскрыт.

«В прошлом году мы наблюдали некоторый спад в торгово-экономическом взаимодействии. Но в этом году наблюдаем определенную корректировку в сторону повышения роста стрел за первые шесть месяцев текущего года более 6%», — добавил он.

Символом развития гуманитарных отношений российский лидер назвал открытие памятника первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге 30 июня, приуроченного к столетию его первого приезда в северную столицу. Путин заявил, что успешно прошли и дни культуры России во Вьетнаме в июле 2023 года.

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