Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Под вашим руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня», — говорится в поздравлении.

Российский президент отметил, что отношения между РФ и КНР носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах.

Путин выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс, один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

Кроме того, российский президент пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР — счастья и процветания.

Ранее, 20 сентября, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.

В свою очередь президент РФ на встрече с Ван И отметил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций в вопросах формирования многополярного миропорядка. С его слов, это подтверждается последним визитом Си Цзиньпина в Россию, который дал импульс развитию двусторонних отношений.

1 сентября Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином. Лидер КНР лично многое делает для развития российско-китайских отношений и связей, подчеркнул Путин.

Председатель КНР находился с государственным визитом в России 20–22 марта. В ходе него китайский лидер выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Президент РФ между тем заявил, что переговоры прошли конструктивно.