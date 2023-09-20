Путин заявил о единой позиции РФ и КНР в формировании многополярного мира

Москва и Пекин выступают с единых позиций в вопросах формирования многополярного миропорядка, заявил в среду, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.

Это подтверждается последним визитом лидера КНР Си Цзиньпина в Россию, который дал импульс развития двусторонних отношений, добавил он.

«Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что визит лидера Китая в Россию, совершенный сразу после его избрания председателем КНР, стал важным знаком доверия в отношениях двух стран.

«Это был важный знак доверия и высокого уровня наших отношений. Мы это хорошо понимаем», — сказал президент РФ.

Визит Ван И в России проходит с 18 по 21 сентября. В МИД КНР сообщили, что Ван И примет участие в российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.

Ранее в рамках встречи Путин сообщил о том, что он принял приглашение председателя КНР посетить Китай в октябре. Глава государства подчеркнул, что форум «Один пояс – один путь», который он намерен посетить в рамках визита, полностью соответствует интересам как России, так и Китая.

Председатель КНР находился с государственным визитом в России 20–22 марта. 20 марта состоялись неформальные переговоры между лидерами КНР и РФ, они продлились 4,5 часа. В ходе этих переговоров председатель Си выразил надежду на тесные отношения России и Китая.

Полноформатные переговоры Путин и Си Цзиньпин провели 21 марта. Президент РФ заявил, что переговоры прошли конструктивно, и подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.