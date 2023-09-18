Глава МИД КНР примет участие в консультациях с Россией по безопасности

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И с 18 по 21 сентября посетит Россию и примет участие в российско-китайских консультациях по стратегической безопасности. Об этом 18 сентября сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

«По приглашению секретаря Совета безопасности РФ [Николая] Патрушева член Политбюро ЦК КПК, директор управления иностранных дел ЦК КПК Ван И отправится в Россию для проведения 18-го раунда китайско-российских консультаций по стратегической безопасности, которые пройдут с 18 по 21 сентября», — приводит официальный сайт слова Мао Нин.

12 сентября президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином высоко оценил уровень российско-китайских отношений. Глава государства также добавил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с коллегой из Китая Си Цзиньпином. Это, отметил глава государства, помогает развитию двусторонних отношений и межгосударственных связей.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует связаться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года.

На сессии «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» в рамках ВЭФ глава Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов сообщил, что за первое полугодие 2023-го торговля между РФ и КНР выросла на 40% — до сих пор страны не демонстрировали таких результатов. За этот период показатель достиг $115 млрд, добавил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. 2023 год превзойдет 2022-й, и страны «сделают огромный товарооборот», уверен он.