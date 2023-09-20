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Глава МИД КНР заявил о намерении Пекина расширять взаимодействие с Москвой

Глава МИД КНР Ван И: Пекин намерен и дальше взаимодействовать с Москвой
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене. Об этом 20 сентября сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Как бы ни изменилась международная конъюнктура, Китай готов с российской стороной продолжать укреплять взаимное доверие и деловое сотрудничество, укреплять координацию на международной арене, совместно защищать наши общие интересы, содействовать международной справедливости», — сказал он на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По словам главы китайского ведомства, международная ситуация нестабильна, процесс многополярности мира разворачивается ускоренными темпами. Но фоне этого постоянные члены Совбеза ООН Китай и Россия стремятся к миру и несут за него ответственность.

Ван И также рассказал Путину о встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в ходе раунда двусторонних консультаций по стратегической безопасности. Кроме того, китайский министр напомнил о проведенных переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, указывая, что они достигли ряда договоренностей.

Глава внешнеполитического ведомства КНР передал Путину добрые пожелания от китайского лидера Си Цзиньпина. Он добавил, что на нынешней встрече готов обсудить планы участия России в форуме «Один пояс — один путь», который состоится в октябре в Китае.

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В свою очередь, президент РФ на встрече с Ван И отметил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций в вопросах формирования многополярного миропорядка. С его слов, это подтверждается последним визитом Си Цзиньпина в Россию, который дал импульс развитию двусторонних отношений.

Ранее, 1 сентября, Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином. Лидер КНР лично многое делает для развития российско-китайских отношений и связей, подчеркнул Путин.

Председатель КНР находился с государственным визитом в России 20–22 марта. В ходе него китайский лидер выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Президент РФ между тем заявил, что переговоры прошли конструктивно.

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