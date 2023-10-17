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Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: на переговорах лидеров России и КНР состоится детальный обмен мнениями
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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На переговорах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится детальный обмен мнениями и сверка часов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 17 октября, журналистам на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае.

Он добавил, что в ходе встречи, помимо прочего, может быть затронута тема обострения палестино-израильского конфликта.

«Наверняка, конечно. Это сейчас тема, которая высоко стоит в повестке дня всех мировых лидеров», — сказал Песков.

Он добавил, что до своего отлета в Пекин президент РФ провел такой «телефонный марафон по ближневосточным делам», поэтому, по словам Пескова, лидерам будет чем обменяться, тем более что «ситуация развивается достаточно быстро и напряженность сохраняется».

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, в свою очередь, сообщила, что главы государств в ходе встречи «проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим общий интерес».

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В настоящее время Путин находится в Пекине с двухдневным визитом. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью китайской газете Global Times, текущий визит российского лидера в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» станет центральным событием двусторонних отношений в данное время года. По ее мнению, он подчеркивает большое значение, которое Россия придает развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве.

У президента России также запланированы встречи с коллегой из Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом. Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, в российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.

Путин 1 октября выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

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