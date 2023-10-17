Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы ликвидирован
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом
Мир
В ОАЭ разочаровались результатами голосования СБ ООН по резолюции РФ
Армия
Десантники-штурмовики зачистили опорпункт ВСУ и взяли трех пленных
Мир
Глава МИД Украины заявил о десятках готовых производить с Украиной оружие компаний
Мир
Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2024 году
Мир
Кабмин Таиланда утвердил даты безвизового въезда россиян до 90 дней

Захарова рассказала о неформальном характере встреч Путина и Си Цзиньпина

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встречи президента России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином никогда не носили формального характера. Об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью китайской газете Global Times.

«Любой контакт между главами государств — это возможность предметно согласовать позиции, проанализировать ход реализации предыдущих договоренностей и одобрить новые масштабные проекты сотрудничества. Подобные встречи никогда не носили формального характера, они приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации и способствуют качественному укреплению связей между нашими странами», — сказала Захарова.

По ее словам, президенты обеих стран уделяют большое внимание развитию всеобъемлющего двустороннего взаимодействия.

Отношения Москвы и Пекина Захарова назвала образцом межгосударственного сотрудничества между крупнейшими державами в XXI веке, а партнерство с КНР — абсолютным приоритетом для РФ.

Встреча на уровне: Владимир Путин посетит Китай в октябре
Как МИД КНР готовит почву для переговоров президента России и Си Цзиньпина

В этой связи Россия рассматривает китайскую инициативу «Один пояс ― один путь» как ключевой элемент в построении основы Большого Евразийского партнерства, добавила официальный представитель российского МИДа.

Текущий визит Путина в Китай для участия в форуме «Пояса и пути» станет центральным событием двусторонних отношений в данное время года, считает Захарова. По ее мнению, он подчеркивает большое значение, которое Россия придает развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Захарова также отметила, что принятая РФ и Китаем в феврале дорожная карта о сотрудничестве между КНР и ЕАЭС обеспечивает качественную основу для разработки совместных проектов промышленной интеграции.

Ранее этим утром Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в открытии форума «Один пояс — один путь» и проведет ряд двусторонних встреч.

Во вторник у Путина запланированы встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом. Об этом ранее сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, в российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023