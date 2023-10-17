Захарова рассказала о неформальном характере встреч Путина и Си Цзиньпина

Встречи президента России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином никогда не носили формального характера. Об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью китайской газете Global Times.

«Любой контакт между главами государств — это возможность предметно согласовать позиции, проанализировать ход реализации предыдущих договоренностей и одобрить новые масштабные проекты сотрудничества. Подобные встречи никогда не носили формального характера, они приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации и способствуют качественному укреплению связей между нашими странами», — сказала Захарова.

По ее словам, президенты обеих стран уделяют большое внимание развитию всеобъемлющего двустороннего взаимодействия.

Отношения Москвы и Пекина Захарова назвала образцом межгосударственного сотрудничества между крупнейшими державами в XXI веке, а партнерство с КНР — абсолютным приоритетом для РФ.

В этой связи Россия рассматривает китайскую инициативу «Один пояс ― один путь» как ключевой элемент в построении основы Большого Евразийского партнерства, добавила официальный представитель российского МИДа.

Текущий визит Путина в Китай для участия в форуме «Пояса и пути» станет центральным событием двусторонних отношений в данное время года, считает Захарова. По ее мнению, он подчеркивает большое значение, которое Россия придает развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Захарова также отметила, что принятая РФ и Китаем в феврале дорожная карта о сотрудничестве между КНР и ЕАЭС обеспечивает качественную основу для разработки совместных проектов промышленной интеграции.

Ранее этим утром Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в открытии форума «Один пояс — один путь» и проведет ряд двусторонних встреч.

Во вторник у Путина запланированы встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом. Об этом ранее сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, в российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.