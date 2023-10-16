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Путин рассказал о выстраивании отношений Россией и Китаем шаг за шагом

Путин: Китай и Россия всегда по любому вопросу старались найти компромисс
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Российско-китайские отношения складывались не под нынешнюю конъюнктуру мировых дел, это результат аккуратной и спокойной работы на протяжении двух десятилетий. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опубликован на сайте Кремля.

«И на каждом шаге и российская, и китайская сторона исходили прежде всего из своих национальных интересов так, как каждая из сторон это понимает, и, добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были вопросы сложного характера, доставшиеся нам с прежних времен», — указал Путин.

В пример глава российского государства привел сотрудничество в области энергетики, которая занимает особое место. По его словам, Китай постепенно стал первым торговым партнером России по объемам торгового оборота, а РФ поднялась на шестое место среди китайских торгово-экономических партнеров.

Так, Москва со своей стороны старалась обеспечивать то, что нужно китайской экономике, а Пекин всегда прислушивался по вопросу определенных дисбалансов в торговле, указал Путин.

«И мы постепенно, шаг за шагом год от года, увеличивали и улучшали этот торговый баланс, и вот так мы двигаемся почти по каждому направлению. Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире: это фундаментальный фактор российско-китайских отношений», — подчеркнул он.

Также Путин считает, что в конце года есть все основания полагать, что Россия и Китай достигнут планки товарооборота в $200 млрд.

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1 октября Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР. Также он выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

20 сентября Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И о намерении посетить Китай в октябре в рамках форума «Один пояс — один путь». Российский президент отметил, что форум полностью соответствует интересам как России, так и Китая.

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