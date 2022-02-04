На то запрет: КНР и РФ против расширения Североатлантического альянса

Российская и китайская стороны договорились о дополнительных поставках 10 млрд куб. м природного газа в год по «дальневосточному» маршруту. Соглашение было подписано во время визита Владимира Путина в Пекин, где он не только встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, но и принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр . Важные договоренности 4 февраля были согласованы и в нефтяной отрасли: «Роснефть» договорилась с китайскими партнерами о поставках 100 млн т углеводородов через Казахстан в течение 10 лет. Между тем Владимир Путин и Си Цзиньпин нашли время и для обсуждения международной повестки. По итогам переговоров было принято совместное заявление двух стран, в котором содержится призыв к НАТО отказаться от мышления холодной войны и дальнейшего расширения .

Долгий путь в Пекин

Владимир Путин, который с начала пандемии выезжал за пределы России только дважды (встреча с американским лидером Джо Байденом в Женеве и визит в Индию), отправился 4 февраля на переговоры к председателю КНР Си Цзиньпину, и вовсе не покидавшему свою родину за это время . В последний раз политики лично встречались в ноябре 2019-го на полях БРИКС. Тем не менее открытие Олимпийских игр в Пекине стало хорошим поводом для того, чтобы Владимир Путин навестил «дорогого друга» — именно так российский лидер зачастую обращается к китайскому коллеге.

« Наши посещения во время открытия Олимпиад стали в известной степени традицией . Мы были у вас сначала в 2008 году на летней Олимпиаде, затем вы в 2014 году на зимней в Сочи», — заметил в начале переговоров в расширенном составе глава РФ.

Развитие экономических связей и сотрудничество в сфере энергетики оказались в центре внимания этой встречи. В прошлом году товарооборот двух стран достиг рекордных значений — он превысил $140 млрд, отметил Си Цзиньпин. Впрочем, Владимир Путин выразил уверенность, что в будущем Россия и Китай смогут достичь новой планки в $200 млрд . В Пекине было подписано несколько документов между российским Минэкономразвития и министерством коммерции КНР, включая меморандум по вопросу углубления инвестиционного сотрудничества в области зеленого развития.

На то запрет Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи Фото: Global Look Press/Ding Haitao

Что касается энергетической сферы, то «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный контракт на поставку 10 млрд куб. м природного газа по «дальневосточному» маршруту . Таким образом, объем поставок российского трубопроводного газа в КНР достигнет 48 млрд куб. м в год (вместе с поставками по магистральному газопроводу «Сила Сибири»), уточнили в российской корпорации.

Новый контракт «Газпрома» и CNPC, по всей видимости, подразумевает строительство ответвления от газопровода «Сахалин–Хабаровск–Владивосток» на Китай, пояснил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, на участке от Хабаровска во Владивосток газопровод, вероятно, уйдет на территорию КНР.

— Основная проблема для «Газпрома» будет в области ресурсной базы. У компании есть Киринское месторождение — оно уже разработано и способно давать до 5,5 млрд куб. м. газа в год . Два из них уже поступают на рынок российских дальневосточных регионов. Остается примерно 3–3,5 млрд куб. м для поставок в Китай . Скорее всего, на первом этапе поставок именно газ Киринского месторождения и будет экспортироваться по новой трубе, — рассказал эксперт.

«Газпрому» сейчас требуется время на то, чтобы разработать Южно-Киринское месторождение. Оно гораздо больше, чем Киринское, по запасам и может приносить 21 млрд куб. м газа в год, рассказал Игорь Юшков.

— Но в 2015 году против него США ввели санкции . Туда запрещено поставлять технологии и оборудование. А «Газпром» как раз предполагал закупать автономные добычные блоки у американской компании. Аналогичная схема реализована на Киринском месторождении. Теперь «Газпрому» нужно найти решение : как добывать газ на Южно-Киринском месторождении в условиях этих ограничений, — предупредил эксперт.

Учитывая непростую международную обстановку и необоснованные обвинения в адрес «Газпрома» касательно энергетического кризиса в Европе, перед Россией стоят задачи по укреплению своей ведущей роли в мировом энергосообществе, считает заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии, советник Центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО Игбал Гулиев. По его мнению, подписанное соглашение укрепит имидж «Газпрома» и РФ в качестве надежного поставщика энергоресурсов .

На то запрет Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Во время визита также было заключено соглашение между «Роснефтью» и CNPC о поставках 100 млн т нефти через Казахстан в течение 10 лет . К слову, в состав российской делегации, сопровождающей президента, из руководителей крупных компаний был включен лишь глава «Роснефти» Игорь Сечин, заметил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

— Учитывая темпы и масштаб сотрудничества, можно уверенно предположить, что реализация новых энергетических проектов позволит достичь суммы товарооборота в $200 млрд , — сказал генеральный директор «ИнфоТЭК Терминал» Рустам Танкаев.

Совокупные поставки нефти в Китай с 2005 года составили 442 млн т. «Роснефть» занимает лидирующее место среди экспортеров в КНР и обеспечивает 7% потребности страны в сырье ежегодно. На фоне сообщений о новом контракте акции «Роснефти» на торгах показали рост в цене на 5% (до 597 рублей за бумагу), индекс Мосбиржи прибавил 2,1% . «Роснефть» и CNPC также подписали соглашение в области низкоуглеродного развития, в рамках которого проработают вопросы сокращения выбросов парниковых газов, технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, рост котировок свидетельствует о высокой оценке перспектив развития «Роснефти» со стороны инвесторов . Наличие портфеля долгосрочных контрактов и расширение присутствия компании на крупнейших рынках, в том числе в Китае, создают зону устойчивого прогноза для рынка и понимание, как она будет развиваться в дальнейшем. Это сильнейший фактор инвестиционной привлекательности и задел для роста капитализации , пояснил эксперт «Известиям».

Дружба без границ

Между тем лидеры двух стран обсудили и международную повестку, которая сейчас особенно насыщена на фоне очередного кризиса вокруг Украины. После переговоров в расширенном составе Владимир Путин и Си Цзиньпин, уже за рабочим обедом, обсудили гарантии безопасности для РФ, которые Москва хочет получить от США и НАТО , сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, российская и китайская стороны приняли совместное заявление.

В нем Москва и Пекин выступили против дальнейшего расширения Североатлантического альянса, призвав его отказаться от «идеологизированных подходов времен холодной войны» . Обе страны также выступили против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, очевидно, намекая на недавно созданный альянс между Австралией, США и Великобританией. Впрочем, российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, считает руководство РФ и КНР.

« Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран , не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — говорится в документе.

Совместное заявление показывает широту международного взаимодействия Москвы и Пекина , подчеркнул в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов. Он отметил, что в опубликованном документе затрагиваются вопросы координации действий двух стран в международных организациях, прежде всего в ООН.

На то запрет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Сотрудничество в этой сфере традиционно для РФ и КНР, и оно лишь усиливается в последнее время, поскольку стороны одинаково возражают против «мира, основанного на правилах», и считают традиционные многосторонние институты основой международного порядка, — пояснил эксперт. — Важно, что оценка вопросов расширения НАТО никак не связывается с нынешним обострением ситуации вокруг Украины. Украина в заявлении даже не упомянута. Видимо, стороны считают, что есть более фундаментальные и долговременные вопросы , которые требуют всеобщего внимания, — в частности, необходимость отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны. С тех же позиций оценивается обстановка в АТР.

В области безопасности вполне возможна координация на основе сходства российского принципа о «неделимости безопасности» и «общей концепции безопасности» , отстаиваемой Китаем, считает замдиректора Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай) Чжан Синь.

— Стороны могли бы больше координировать политику безопасности в Европе /Евразии и в Азии/Азиатско-Тихоокеанском регионе и совместно содействовать интеграции Евразии и АТР, — сказал он «Известиям».

На встрече, разумеется, обсуждались и другие не менее важные вопросы, включая, например, сотрудничество в авиастроении. В условиях пандемии РФ и КНР продолжают совместную работу по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета . В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. км. Владимир Путин и Си Цзиньпин также обсуждали взаимное признание вакцин. Однако окончательное решение пока принято не было. Глава РФ поднял вопрос и о расширении расчетов в национальных валютах. Еще одной важной темой стала возможность открытия границ между двумя странами. Решение этого вопроса, однако, будет зависеть от ситуации с эпидемией, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков.