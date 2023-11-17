Последнее китайское: власти Грузии перессорились из-за отношений с КНР

В Грузии разразился новый политический скандал. Президент страны Саломе Зурабишвили в интервью французским журналистам заявила, что было бы здорово когда-нибудь увидеть председателя КНР Си Цзиньпина за решеткой. В правящей партии и правительстве попытались дезавуировать заявление, принесли Пекину извинения и встретились с китайским послом. Подробности — в материале «Известий».

Что произошло

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в середине ноября съездила во Францию. Там дала интервью, которое стало поводом для нового громкого скандала. Журналист спросил политика о том, могут ли когда-нибудь судить председателя КНР Си Цзиньпина, который якобы повинен в геноциде уйгуров. «Я думаю, что это было бы логичным результатом, который многое поставил бы на свои места. Считаю ли я такой сценарий реалистичным? Нет, не считаю», — ответила она.

Слова Зурабишвили вызвали бурю негодования в правящей партии и правительстве, которые многое делают для налаживания отношений с Китаем. Так, спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что президент действует против интересов грузинского народа. «Она предала избирателей, растоптала конституцию, ничего хорошего от нее ждать не стоит», — сказал он. Один из лидеров «Грузинской мечты», Ираклий Чиковани, напомнил, что президент выполняет только представительские функции, поэтому ее слова не следует воспринимать всерьез.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Getty Images/Nicolo Vincenzo Malvestuto

Наиболее образно выразился депутат Гурам Мачарашвили. По его словам, Зурабишвили играет статусом президента так же, как ребенок играет со спичками. «Взрослые люди должны круглосуточно за ней наблюдать, чтобы она не навредила государству своими заявлениями», — отметил он. В свою очередь, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили встретился с китайским послом Чжоу Цзянем. Глава правительства извинился за слова президента и выразил надежду, что заявление не повлияет на двусторонние отношения.

В оппозиции при этом мнения разделились. Некоторые посоветовали президенту высказываться осторожнее. Другие посчитали, что ничего особенного Зурабившили не сказала. «Мне кажется, аналогичного мнения придерживаются многие мировые лидеры. Права уйгуров определенно нарушаются, ответственных за это политических деятелей действительно следует привлечь к ответственности», — заявил бывший председатель парламента Давид Усупашвили.

Какие отношения у Грузии с Китаем

Грузии удалось наладить довольно теплые отношения с Китаем. В 2015 году закавказская республика одной из первых присоединилась к инициативе «Один пояс — один путь», подписав соответствующий меморандум. В 2017 году Пекин и Тбилиси договорились о создании зоны свободной торговли, благодаря этому грузинские производители начали поставлять свою продукцию без таможенных пошлин, с нулевым тарифом.

В нынешнем году стороны сделали еще один шаг навстречу друг другу. В июле премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Китай с рабочим визитом. Одним из итогов поездки стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о китайских инвестициях в грузинскую инфраструктуру, обязались сотрудничать в сферах торговли и энергетики. В интервью китайскому телевидению Гарибашвили назвал председателя Си образцовым лидером и мудрым человеком, который совершил «великие дела для своего великого народа».

Президент Китая Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, 28 июля 2023 года Фото: Global Look Press/Xinhua/Ding Haitao

Выделяется два основных направления взаимодействия. С одной стороны, Грузия рассчитывает стать хабом для транзита китайских товаров в Европу, стремится подключиться к проекту Срединного пути, который пролегает через Центральную Азию, Каспийское море, Закавказье и Турцию. Для этого модернизирует свой участок железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и строит на Черном море глубоководный порт Анаклия. «Мы тесно сотрудничаем с нашими азербайджанскими и казахстанскими коллегами, чтобы преодолеть все трудности путем развития инфраструктуры, упрощения процедур и применения единых тарифов», — говорит Гарибашвили.

Кроме того, Грузия стремится привлечь китайских туристов. Для этого в сентябре нынешнего года Тбилиси ввел для граждан КНР безвизовый режим, на территории республики без оформления документов они могут находиться до 30 дней. Кроме того, Китай и закавказская республика запустили ежедневные авиарейсы, в планах довести число рейсов до 10 в день. В правительстве Грузии подчеркивают, что благодаря развитию отношений с КНР уже в следующем году доход туристической отрасли может вырасти с нынешних $3 млрд до $4,5 млрд.

В целом экономическое сотрудничество между странами выглядит успешным. За последние 10 лет товарооборот утроился. Если в 2012 году объем взаимной торговли составлял $640 млн, то в 2022 году достиг $1,8 млрд. В первой половине нынешнего года страны наторговали на $1,1 млрд, к концу года будет, видимо, поставлен новый рекорд. В Грузии также действует около 200 компаний с китайским капиталом.

В США и ЕС реагируют нервно. Так, посол США в Грузии Робин Данниган сообщала, что Вашингтон считает дружбу Тбилиси и Пекина нежелательной. «Мы искренне уважаем суверенитет и территориальную целостность Грузии. Но мы не видим такого же подхода со стороны Китая. Кроме того, эта страна становится всё ближе к России, а Россия оккупировала часть территории Грузии. Думаю, это несколько нежелательная ситуация», — отмечала она.

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Против развития сотрудничества выступает и значительная часть прозападной оппозиции. Так, генсек «Единого нацдвижения» Петре Цискаришвили говорит, что страна стоит перед выбором между трансатлантической интеграцией и интеграцией с Китаем и Россией. По его словам, оппозиция в случае прихода к власти будет строить порт Анаклия за счет западных инвестиций, наладит торговлю с Европой и «не будет передавать сигналы сети 5G авторитарным государствам».

Что говорят эксперты

Эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев отмечает, что США и ЕС недовольны развитием отношений Грузии и Китая.

— Я не исключаю, что Запад попытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Грузии, чтобы не допустить сближения республики с Китаем и Россией. В ближайшие месяцы мы можем увидеть попытку некоего неконституционного переворота. При этом недавний лидер оппозиции Саакашвили в последнее время отошел на второй план, в таких условиях рупором деструктивных сил становится президент Зурабишвили. Думаю, ее нынешние антикитайские заявления неслучайны, таким образом она готовит общественное мнение к грядущим событиям, — полагает собеседник.

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов говорит, что Зурабишвили решает вопрос личного политического будущего.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Dursun Aydemir