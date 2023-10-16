Мечта об импичменте: президенту Грузии грозит отставка

Конституционный суд Грузии признал, что президент страны Саломе Зурабившили нарушила законодательство. Это решение позволяет продолжить процедуру импичмента, далее отставку главы государства рассмотрит парламент. При этом в правящей партии собственных голосов для отстранения Зурабишвили не хватает, но идут закулисные переговоры, отстранение президента может поддержать оппозиция. «Известия» разбирались в ситуации.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд Грузии 16 октября признал, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила законодательство, когда вопреки запрету правительства совершила ряд зарубежных визитов. Рассмотрение вопроса велось в рамках процедуры импичмента, которую запустили представители правящей партии «Грузинская мечта».

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения напомнила, что в 52-ой статье Конституции страны прямо говорится о том, что глава государства осуществляет свои функции только с разрешения кабинета министров. Защита Зурабишвили пыталась апеллировать к 49-ой статье, в которой указывается, что президент представляет страну во внешних сношениях. Кроме того, в 78-ой статье Основного закона подчеркивается, что все органы власти в рамках своих полномочий должны способствовать евроинтеграции республики.

По итогу трехдневных прений судьи Конституционного суда поддержали сторону обвинения. Председатель КС Мераб Турава пояснил, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру. Далее вопрос об импичменте в течение двух недель должен рассмотреть парламент страны.

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Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе после вынесения вердикта не скрывал своего ликования. « Если бы у Зурабишвили было элементарное достоинство, то после этого решения она бы сама подала в отставку. Но она этого, конечно, не сделает, потому что не является самостоятельной, не может ничего сделать без согласования с теми силами, которые толкнули ее на нарушение законодательства», — сказал он.

Какие отношения у президента и правящей партии

Президент Саломе Зурабишвили заняла свой пост в 2018 году благодаря поддержке правящей партии «Грузинская мечта». В дальнейшем их отношения испортились. Так, Зурабишвили требовала от парламентского большинства активнее противостоять России. В частности, хотела ввести визы, отменить прямое авиасообщение с Россией, блокировала предоставление россиянам грузинского гражданства. Действующее правительство глава государства называла пророссийским и обвиняла в отступлении от западных идеалов.

Немало разногласий возникало и по вопросам внутренней политики. Так, президент критиковала многие важные законопроекты «Грузинской мечты», в том числе об изменении правил назначения судей и об упразднении Службы госинспектора. Весной нынешнего года она поддержала акции протеста против закона об иноагентах. «Вместо усиления государственных институтов, как краеугольного каменья демократии страны, усиливается однопартийная система и ее влияние», — говорила президент.

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

Нынешней осенью Зурабишвили планировала объехать европейские страны, чтобы лоббировать предоставление Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза. При этом просматривалась довольно тонкая политическая игра. Если заветный статус Тбилиси получит, то президент сможет заявить, что успех достигнут благодаря ее личным контактам. Если не получит, то обвинит в провале правительство и усилит критику.

Понятно, что такое развитие событий не устроило правящее большинство. В правительстве напомнили о правилах внешнеполитической активности, прописанных в конституции, и официально запретили Зурабишвили ехать в Европу. Та пренебрегла запретом и посетила Берлин и Париж, где пообщалась с коллегами Франком-Вальтером Штайнмайером и Эммануэлем Макроном.

В результате в начале сентября разразился скандал, правящая партия инициировала процедуру импичмента. «Она [Зурабишвили] присягнула на Конституции, но грубо ее нарушает, это очень тяжелое деяние, мы не можем оставить его без реакции», — говорил Ираклий Кобахидзе. На первой стадии правящая партия собрала 80 подписей депутатов, чтобы вопрос рассмотрел Конституционный суд. Теперь КС вынес свой вердикт. На финальном этапе — до конца октября — отставку президента рассмотрят в парламенте.

Согласно регламенту, импичмент должны поддержать минимум 100 из 150 депутатов. При этом правящая партия располагает только 84 мандатами. В «Грузинской мечте» говорят, что не рассчитывают на конечный успех. По словам Кобахидзе, шансов привлечь на свою сторону оппозиционных депутатов практически не существует. «Как бы ни завершилась процедура импичмента мы уже достигли намеченной цели — нарушение Конституции со стороны Саломе Зурабишвили не осталось без реагирования. Далее она будет лишена политической и моральной легитимации и останется, если использовать американскую терминологию, так называемым хромым утенком», — говорит он.

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече в Брюсселе Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

В оппозиции при этом считают, что действующие власти специально успокаивают публику, но сами в этом время ведут кулуарные переговоры. «Партия «Грузинская мечта» наиболее опасна, когда притворяется. Теперь они притворятся, что не могут собрать необходимые голоса для импичмента. На самом деле я уверен, что день и ночь продолжаются переговоры и торговля », — говорит депутат от оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Он добавляет, что за импичмент могут проголосовать депутаты от Единого нацдвижения, ведь Зурабишвили отказывалась помиловать основателя этого объединения Михаила Саакашвили.

Что говорят эксперты

Политолог, бывший депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе обращает внимание на странности в поведении Зурабишвили.

— Она могла придерживаться довольно эффективной линии защиты. Сама или через своих адвокатов могла говорить, что в Европу ездила как частное лицо, не представляла грузинское государство. В этом случае доказать нарушение конституции было бы затруднительно. В конце концов, никто не может запретить человеку выезжать из страны и с кем-то встречаться. Но Зурабишвили буквально настаивала на том, что она совершала визиты именно как президент. В таких условиях Конституционный суд не мог вынести другого вердикта, ее нарушение очевидно, — говорит собеседник.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Мамрадзе предполагает, что Зурабишвили сознательно провоцировала конфликт.

— У нее есть французское гражданство, ее родной язык французский, на грузинском до сих пор говорит с акцентом. Возможно, она стремится к имиджу гонимого политика, чтобы потом конвертировать его в некую уютную должность в какой-нибудь международной структуре , — рассуждает Мамрадзе.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков говорит, что скорее всего голосование по поводу импичмента в парламенте провалится, но некоторые шансы на успех есть.