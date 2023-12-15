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Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС

Орбан наложил вето на бюджетную помощь Украине в €50 млрд
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Венгрия воспользовалась правом вето на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, вновь отклонив программу финансовой помощи Украине. Об этом сообщило информагентство Reuters в пятницу, 15 декабря, со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

По его словам, план поддержки Украины включал в себя предоставление из бюджета ЕС €50 млрд до 2027 года. За выделение этой суммы проголосовали 26 стран — членов ЕС. Однако Венгрия высказалась против.

«У нас еще есть время. Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель», — рассказал Рютте журналистам.

Он также выразил надежду, что в начале следующего года, в январе, сделку всё же удастся утвердить. С этой целью планируется провести еще один саммит.

О наложенном на программу помощи Украине вето рассказал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр MFF (Многолетнего финансового плана. — Ред.). Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите Евросоюза после соответствующей подготовки», — написал политик.

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При этом решение о начале переговоров с Киевом по поводу интеграции было принято, несмотря на позицию Венгрии

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

Ранее, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.

Перед этим, 8 декабря, премьер-министр Венгрии сообщил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик заявил, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по Украине. Кроме того, добавил он, в вопросе членства Украины в сообществе нужно учитывать экономический аспект, поскольку это большая страна, имеющая значительный сельскохозяйственный сектор.

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