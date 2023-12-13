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В Венгрии назвали условие снятия блокировки на помощь Украине

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Фото: Getty Images/Pier Marco Tacca
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Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Украины в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии. Об этом во вторник, 12 декабря, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана.

Будапешт задерживает четырехлетний пакет увеличения долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, который предусматривает поддержку Киеву на €50 млрд. Кроме того, Венгрия выступает против запуска на саммите ЕС 14–15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.

Балаж Орбан утверждает, что Венгрия готова снять вето на долгосрочный бюджет ЕС в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов. При этом, по его словам, вступление Украины в Евросоюз всё еще остается для Будапешта «красной линией».

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Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии сообщил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик заявил, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по Украине. Кроме того, добавил он, в вопросе членства Украины в сообществе нужно учитывать экономический аспект, поскольку это большая страна, имеющая значительный сельскохозяйственный сектор.

До этого, 29 ноября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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