Глава Евросовета заявил об отсутствии в ЕС согласия по вопросу членства Украины
На данном этапе среди государств – членов Евросоюза (ЕС) нет согласия по вопросу членства Украины. Об этом 29 ноября заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter.
«Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто», — сказал он.
Он также подчеркнул, что «масштабные санкции против России могут иметь побочные эффекты» для Европы, однако это не является поводом прекратить поддержку Украины.
Ранее в этот день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Она отметила, что ее глубоко впечатляют «успехи» Украины, проводящей «глубокие и структурные реформы», находясь в состоянии «экзистенциального» противостояния с Россией.
8 ноября фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90% шагов для вступления в ЕС, намеченных в прошлом году. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. В свою очередь, от Молдавии в ЕК потребовали продолжения судебной реформы, борьбы с коррупцией и «деолигархизации». Она сообщила, что ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС Украиной и Молдавией.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.