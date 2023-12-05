Плохо вы мадьяр знаете: Венгрия не хочет выделять деньги Украине и принимать ее в ЕС

Отношения Будапешта и Киева серьезно обострились. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила венгерского премьера Виктора Орбана в участии в «информационно-психологической операции российских спецслужб» вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, оппонентом Владимира Зеленского. Венгерские власти в долгу не остались, дав понять, что, во-первых, не поддержат переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, а во-вторых, не допустят выделения Киеву €50 млрд. Подробности — в материале «Известий».

Выезд запрещен

Верховная рада Украины по просьбе СБУ не разрешила экс-президенту, главе партии «Евр опейская солидарность» Петру Порошенко выехать за границу, сославшись на данные украинской разведки. Как пояснили в СБУ, они получили информацию «о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины».

Петр Порошенко собирался встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном, который, как подчеркнули в Киеве, «призывает снять санкции с РФ», а также «системно выражает антиукраинскую позицию».

Петр Порошенко общается с украинскими пограничниками на одном из КПП на границе с Польшей Фото: Telegram

Сам экс-президент Украины назвал отказ в выезде «ударом по обороноспособности Украины». Он сообщил, что собирался отправиться в США и Польшу, где у него запланированы десятки встреч. В частности, сорвались переговоры с новым спикером палаты представителей американского конгресса Майклом Джонсоном. Помимо этого, как утверждает Порошенко, он собирался обсудить «обеспечение почти исчерпанного в этом году финансирования военной помощи».

Не готова к членству

В Будапеште раскритиковали заявление СБУ, в котором упоминался венгерский премьер Виктор Орбан. Пресс-секретарь правительства страны Золтан Ковач отметил, что Венгрия «не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского».

«Подобные новости и политические чистки являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Евросоюзе», — подчеркнул он.

Теперь Будапешт, скорее всего, заблокирует переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу. Порошенко, в частности, рассматривал предстоящие переговоры с Виктором Орбаном как попытку преодолеть возможное вето со стороны Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский с флагом Евросоюза во время выступления в парламенте ЕС в Брюсселе. 3 февраля 2023 года Фото: Global Look Press

Однако переговоры сорвались, к тому же накануне саммита Евросоюза, на котором будет обсуждаться вопрос не только возможного будущего Украины в ЕС, но и вопрос о создании четырехлетнего фонда помощи Киеву, в рамках которого стране предполагается выделить около €50 млрд в качестве кредитов и грантов. План создания фонда помощи Украине был представлен Еврокомиссией, потом его одобрил Европарламент, теперь дело за лидерами входящих в ЕС стран.

Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку, по его словам, деньги, выданные Киеву ранее, пошли неизвестно куда. Политик предложил создать особый фонд для финансовой поддержки Украины, а не отправлять ей «вагонами» деньги из бюджета ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе, 26 октября 2023 года. Лидеры Европейского союза обсудили среди прочего очередной пакет помощи Украине Фото: AP Photo/Omar Havana

«Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, каждый добавит туда сколько хочет, и оттуда будем отправлять деньги Украине», — заявил венгерский премьер.

Он добавил, что сейчас ЕС платит из внутреннего бюджета, а это его разрушает. Так, семилетний бюджет сообщества был израсходован менее чем за три года.

С начала конфликта Будапешт последовательно выступал против антироссийских санкций на энергоносители и отправки оружия Киеву. В марте прошлого года венгерский парламент запретил поставлять Украине оружие.

Прагматичный подход

В Венгрии очень внимательно и даже с тревогой отнеслись ко всем принятым на Украин е законам по отношению к национальным меньшинствам, много было стычек с представителями венгерского меньшинства, в том числе с использованием огнестрельного оружия, отметила в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Партия Орбана проводит политику поддержки венгров в любых местах проживания, предоставляет паспорта. Эта политика обеспечивает большую долю популярности у граждан Венгрии. Будапешт последовательно осуждает проявления украинского национализма. Кроме того, прямо говорит, что не может заменить поставки российского газа, — пояснила эксперт.

Указатели с надписями на венгерском в Закарпатье Фото: сommons.wikimedia.org/Rovás Alapítvány

Политолог подчеркнула, что сам Орбан постоянно подвергается критике со стороны Брюсселя.

— Это тоже влияет на его позиции. Он прагматичный политик и понимает, каков [будет] исход конфликта на Украине. А в случае с Порошенко венгерский премьер дал понять, что не намерен играть в украинские игры. Венгрия против членства Украины не только в ЕС, но и в НАТО. Вступление Украины приведет к прямому конфликту с Россией и, вероятно, к остановке вообще всех видов взаимодействия. А Орбан не хочет убивать экономику своей страны, — резюмировала аналитик.

Каждый платит сам

Венгерский премьер и в прошлом году занимал аналогичную позицию и дал добро на выделение средств Украине только в декабре, отметил в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Возможно, и в этот раз он поступит таким же образом. Но даже если и не согласится, то европейцы всё равно пытаются рассмотреть варианты помощи Украине не консолидированно, а каждая страна может предоставлять помощь по отдельности. В таком случае решение Венгрии будет не нужно, — пояснил политолог.

Фото: Global Look Press/Artur Widak

Он считает, что ЕС всё же может уговорить Будапешт.

— Это дело торга. У Венгрии были определенные проблемы, например, с получением средств на восстановление экономики после локдауна. Орбан просто поступит прагматично, а прагматизм может потребовать в определенный момент и согласия на помощь Украине. Но повторю, что теоретически помощь можно оказывать и без Венгрии, поскольку это могут делать страны ЕС по отдельности, — подытожил специалист.