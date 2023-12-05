Плохо вы мадьяр знаете: Венгрия не хочет выделять деньги Украине и принимать ее в ЕС
Отношения Будапешта и Киева серьезно обострились. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила венгерского премьера Виктора Орбана в участии в «информационно-психологической операции российских спецслужб» вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, оппонентом Владимира Зеленского. Венгерские власти в долгу не остались, дав понять, что, во-первых, не поддержат переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, а во-вторых, не допустят выделения Киеву €50 млрд. Подробности — в материале «Известий».
Выезд запрещен
Верховная рада Украины по просьбе СБУ не разрешила экс-президенту, главе партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко выехать за границу, сославшись на данные украинской разведки. Как пояснили в СБУ, они получили информацию «о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины».
Петр Порошенко собирался встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном, который, как подчеркнули в Киеве, «призывает снять санкции с РФ», а также «системно выражает антиукраинскую позицию».
Петр Порошенко общается с украинскими пограничниками на одном из КПП на границе с Польшей
Сам экс-президент Украины назвал отказ в выезде «ударом по обороноспособности Украины». Он сообщил, что собирался отправиться в США и Польшу, где у него запланированы десятки встреч. В частности, сорвались переговоры с новым спикером палаты представителей американского конгресса Майклом Джонсоном. Помимо этого, как утверждает Порошенко, он собирался обсудить «обеспечение почти исчерпанного в этом году финансирования военной помощи».
Не готова к членству
В Будапеште раскритиковали заявление СБУ, в котором упоминался венгерский премьер Виктор Орбан. Пресс-секретарь правительства страны Золтан Ковач отметил, что Венгрия «не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского».
«Подобные новости и политические чистки являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Евросоюзе», — подчеркнул он.
Теперь Будапешт, скорее всего, заблокирует переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу. Порошенко, в частности, рассматривал предстоящие переговоры с Виктором Орбаном как попытку преодолеть возможное вето со стороны Венгрии.
Президент Украины Владимир Зеленский с флагом Евросоюза во время выступления в парламенте ЕС в Брюсселе. 3 февраля 2023 года
Однако переговоры сорвались, к тому же накануне саммита Евросоюза, на котором будет обсуждаться вопрос не только возможного будущего Украины в ЕС, но и вопрос о создании четырехлетнего фонда помощи Киеву, в рамках которого стране предполагается выделить около €50 млрд в качестве кредитов и грантов. План создания фонда помощи Украине был представлен Еврокомиссией, потом его одобрил Европарламент, теперь дело за лидерами входящих в ЕС стран.
Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку, по его словам, деньги, выданные Киеву ранее, пошли неизвестно куда. Политик предложил создать особый фонд для финансовой поддержки Украины, а не отправлять ей «вагонами» деньги из бюджета ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе, 26 октября 2023 года. Лидеры Европейского союза обсудили среди прочего очередной пакет помощи Украине
«Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, каждый добавит туда сколько хочет, и оттуда будем отправлять деньги Украине», — заявил венгерский премьер.
Он добавил, что сейчас ЕС платит из внутреннего бюджета, а это его разрушает. Так, семилетний бюджет сообщества был израсходован менее чем за три года.
С начала конфликта Будапешт последовательно выступал против антироссийских санкций на энергоносители и отправки оружия Киеву. В марте прошлого года венгерский парламент запретил поставлять Украине оружие.
Прагматичный подход
В Венгрии очень внимательно и даже с тревогой отнеслись ко всем принятым на Украине законам по отношению к национальным меньшинствам, много было стычек с представителями венгерского меньшинства, в том числе с использованием огнестрельного оружия, отметила в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.
— Партия Орбана проводит политику поддержки венгров в любых местах проживания, предоставляет паспорта. Эта политика обеспечивает большую долю популярности у граждан Венгрии. Будапешт последовательно осуждает проявления украинского национализма. Кроме того, прямо говорит, что не может заменить поставки российского газа, — пояснила эксперт.
Указатели с надписями на венгерском в Закарпатье
Политолог подчеркнула, что сам Орбан постоянно подвергается критике со стороны Брюсселя.
— Это тоже влияет на его позиции. Он прагматичный политик и понимает, каков [будет] исход конфликта на Украине. А в случае с Порошенко венгерский премьер дал понять, что не намерен играть в украинские игры. Венгрия против членства Украины не только в ЕС, но и в НАТО. Вступление Украины приведет к прямому конфликту с Россией и, вероятно, к остановке вообще всех видов взаимодействия. А Орбан не хочет убивать экономику своей страны, — резюмировала аналитик.
Каждый платит сам
Венгерский премьер и в прошлом году занимал аналогичную позицию и дал добро на выделение средств Украине только в декабре, отметил в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
— Возможно, и в этот раз он поступит таким же образом. Но даже если и не согласится, то европейцы всё равно пытаются рассмотреть варианты помощи Украине не консолидированно, а каждая страна может предоставлять помощь по отдельности. В таком случае решение Венгрии будет не нужно, — пояснил политолог.
Он считает, что ЕС всё же может уговорить Будапешт.
— Это дело торга. У Венгрии были определенные проблемы, например, с получением средств на восстановление экономики после локдауна. Орбан просто поступит прагматично, а прагматизм может потребовать в определенный момент и согласия на помощь Украине. Но повторю, что теоретически помощь можно оказывать и без Венгрии, поскольку это могут делать страны ЕС по отдельности, — подытожил специалист.