Орбан заявил о невозможности принять Украину в ЕС из-за уровня коррупции

Евросоюз (ЕС) не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира. Об этом 8 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Le Point.

Политик заявил, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по Украине. При этом он отметил, что ни сами украинцы сейчас не готовы стать членами Евросоюза, ни европейцы не видят в них полноправных членов сообщества.

«Мы точно знаем, что происходит на Украине. Отчет Еврокомиссии о том, что из семи предварительных условий четыре уже выполнены, — просто ложь. Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире. Это просто какая-то шутка! Мы не можем принять решение о начале переговорного процесса о вступлении», — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, добавил он, в вопросе членства Украины в сообществе нужно учитывать экономический аспект, поскольку это большая страна, имеющая значительный сельскохозяйственный сектор. И если этот сектор будет включен в систему Европы, он «разрушит ее на следующий же день», отметил Орбан.

«Без трансформации нашей системы сельскохозяйственных субсидий мы не сможем их впустить. Последствия будут ужасны», — указал политик.

Ранее 8 декабря украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала увеличение штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на 300 человек. Парламентарий указал, что это требование является одним из обязательств Киева перед Евросоюзом.

До этого, 6 декабря, правящая партия Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» внесла в парламент страны резолюцию с призывом к правительству не поддерживать переговоры о вступлении Украины в ЕС, так как для этого отсутствует консенсус среди стран — членов ЕС.

1 декабря Орбан посоветовал ЕС сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.

До этого, 29 ноября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств – членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

В ноябре доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого союза.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.