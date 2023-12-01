Орбан предложил ЕС вернуться к вопросу членства Украины через 5-10 лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 1 декабря, посоветовал Европейскому союзу (ЕС) сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.

По мнению премьер-министра, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны быть поставлены на повестку дня только в том случае, если «будет проведена адекватная подготовка и согласованы различные интересы».

На данный момент, указал Орбан, ЕС плохо подготовился к предстоящему саммиту по вопросу членства Украины. Киев находится в состоянии конфликта, поэтому правовая система там работает иначе, чем в мирной стране, добавил он.

«ЕС должен сначала заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, и когда мы увидим, что можем сотрудничать, тогда сможем двигаться дальше», — приводит слова венгерского премьер-министра новостной сайт Origo.

На данный момент, по словам Орбана, членство Украины в ЕС не соответствует национальным интересам Венгрии.

«Мы имеем полное право принимать решения по определенным вопросам исходя из того, отвечает ли это венгерским национальным интересам. На данный момент членство Украины в ЕС не соответствует национальным интересам нашей страны», — сказал премьер-министр Венгрии.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 29 ноября заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

При этом в тот же день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов Евросоюза (ЕС) нет согласия по вопросу членства Украины.

27 ноября глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Брюссель еще не определился, поддержит ли начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. По ее словам, процесс приема новых членов в состав ЕС должен идти совместно с перестройкой самого Европейского союза, что подразумевает реформирование институтов объединения.

Ранее в том же месяце доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого союза.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.