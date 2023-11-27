Бельгия заявила об отсутствии решения о поддержке приема Украины в ЕС

Бельгия еще не определилась, поддержит ли она начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщила глава МИД страны Аджа Лябиб в интервью газете Le Soir.

«Решение пока не принято. В любом случае речь идет о достижения консенсуса на европейском уровне», — ответила она на вопрос по поводу позиции Бельгии о переговорах с Украиной.

Она подчеркнула, что процесс приема новых членов в состав ЕС должен идти совместно с перестройкой самого Европейского союза, что подразумевает реформирование институтов ЕС.

«Бельгия выступает за то, чтобы больше голосований по вопросам внешней политики и европейской обороны проводилось по принципу квалифицированного большинства», — заключила Лябиб.

Ранее, 9 ноября, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого Европейского союза.

8 ноября Еврокомиссия выпустила отчет о расширении за 2023 год, в котором содержались рекомендации начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, а также предоставить Грузии статус кандидата в объединение.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.