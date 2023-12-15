 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Венгрия осудила решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Мир
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
/

Трудное лишение: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы

При этом решение о начале переговоров с Киевом по поводу интеграции было принято несмотря на позицию Венгрии
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запуск переговоров ЕС с Украиной вовсе не означает, что Киев станет членом Евросоюза в ближайшие годы, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. 14 декабря лидеры стран ЕС приняли решение о старте переговорного процесса с Украиной и Молдавии о вступлении в объединение, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в союз. Возможный старт переговоров ожидается в марте. Ранее главным противником присоединения Киева к блоку оставалась Венгрия, и ее позиции придерживалась Словакия и Австрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что воздержался от голосования по Украине. На этом фоне эксперты считают, что решение Европейского совета законно, но политически не легитимно.

Переговоры Украины с ЕС

Саммит Евросоюза, начавшийся 14 декабря в Брюсселе, стартовал в атмосфере абсолютной неопределенности относительно европейского будущего Украины и Молдавии. Хотя в 2022 году Киев и Кишинев получили статус кандидатов на вступление в ЕС, а в ноябре Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вхождении Украины и Молдавии в Евросоюз, члены сообщества не смогли договориться о планах запуска переговорного процесса к началу саммита.

Главным камнем преткновения была Украина, а основным противником членства Киева в ЕС выступил Будапешт. Для принятия итогового решения нужно согласие всех членов Евросоюза, включая Венгрию. Еще утром премьер-министр Виктор Орбан, отвечая на вопросы журналистов, вновь и вновь заявлял, что Украина не готова к старту переговоров с Евросоюзом, поскольку не выполнила три из семи условий для запуска этого процесса (борьба с коррупцией, реформы для защиты прав нацменьшинств, «деолигархизация»). Также, он подчеркивал, что не уступит и по вопросу одобрения долгосрочной финансовой поддержки Украины на 2024-2027 годы на сумму €50 млрд.

Тем не менее вечером глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что члены ЕС договорились о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в объединение. Кроме того, Евросоюз решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление и выразил готовность начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства». Когда стартует переговорный процесс с Украиной и Молдавией, не ясно. В Politico пишут, что это может произойти в марте 2024 года, если к этому времени Совет ЕС утвердит мандат Еврокомиссии на ведение этих переговоров. Шарль Мишель также заявил, что рассчитывает в ближайшие часы достичь компромисса по финансированию Украины «в небольших объемах».

Виктор Орбан прокомментировал решение Совета ЕС начать переговоры с Украиной в видеообращении, опубликованном соцсетях. По его словам, Будапешт воздержался в голосовании по этому вопросу, а Венгрия по-прежнему считает, что начинать переговоры с Киевом — «совершенно иррациональное и неправильное решение». Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо позже рассказал, что его венгерский коллега не стал использовать вето: «В определенный момент стало ясно, что он не будет противостоять этому». В СМИ сообщалось, что Виктор Орбан, в момент, когда началось голосование по Украине, временно отлучился из зала, но это отсутствие было с ним заранее согласовано.

Действия премьер-министра Венгрии, отсутствовавшего в зале заседания во время голосования, заставляет задуматься, было ли решение Евросовета по украинскому вопросу легитимным. Доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко считает, что с точки зрения процедуры оно законно, но политически не легитимно, поскольку Виктор Орбан не проголосовал «против».

— В праве часто бывает, что что-то законно, но одновременно не легитимно. Однако это политически не легитимно, поскольку не хватает одного государства, — заявила она «Известиям». — Но это интересный подход, поскольку, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, она могла бы проголосовать «против».

Программный директор клуба «Валдай», научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев при этом подчеркивает, что Виктор Орбан не мог формально воздержаться от голосования по вопросу Украины.

— Надо смотреть, как называется документ, в котором зафиксировано данное решение. Разные по силе действия документы требуют разной юридической процедуры. В случае, если это действительно решение Европейского совета по вопросу внешней политики и политики безопасности, руководитель венгерского правительства не совсем искренен, потому что такие решение принимаются консенсусом, — сказал он «Известиям».

«Вето» Орбана

Чтобы добиться от Венгрии «единого» решения по Украине, Евросоюз пошел на определенные уступки. Так, Еврокомиссия одобрила выделение ей €900 млн из средств ЕС в рамках Европейского фонда по восстановлению после пандемии COVID-19. А за день до начала саммита Брюссель объявил о разблокировке части невыплаченных Венгрии средств в размере €10,2 млрд. В 2022 году Евросоюз заморозил выделение около €30 млрд, обвинив Венгрию в несоблюдении принципов верховенства права и недостаточных мерах по борьбе с коррупцией. Кроме того, 14 декабря с Виктором Орбаном провели специальную беседу канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Депутат Европарламента Гуннар Бек (АдГ) считает, что большинство стран Евросоюза продолжат поддерживать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Берлин будет демонстрировать готовность ее оплачивать. К слову, в октябре в Financial Times вышел материал со ссылкой на внутренние оценки ЕС, в котором утверждается, что принятие Украины в ЕС обошлось бы в €186 млрд в течение семи лет.

— Многие комментаторы неофициально соглашаются, что Украина не сможет одержать победу в конфликте, а помощь Киеву просто продлевает его. — заявил Бек «Известиям». — Но, учитывая почти безоговорочную поддержку Украины со стороны фон дер Ляйен и Германии, подавляющее большинство стран-членов ЕС не станут выступать «против». Но это будет до тех пор, пока Германия продолжает финансировать большую часть бюджета ЕС.

Впрочем, Венгрия — не единственная страна, выступавшая против начала переговоров с Украиной. Киев в преддверии саммита критиковала Словакия. Новый премьер-министр страны Роберт Фицо не раз называл Украину «самой коррумпированной страной в мире». Буквально за полторы недели до саммита глава МИД страны Юрай Бланар заявлял, что не видит возможности принятия Украины в ЕС на фоне происходящего в этой стране вооруженного конфликта. А председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри отмечал, что, если Киев хочет стать членом ЕС, ему придется пройти «очень длинный путь».

Однако 13 декабря Фицо признался, что Словакия не станет блокировать запуск переговоров о принятии Украины в ЕС: «Конечно, мы все понимаем и говорим об этом открыто, речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью». Не исключено, что на Братиславу было оказано политическое давление из Брюсселя.

— В ближайшие недели на словацкое правительство будет оказано интенсивное внешнее давление из-за его реформ в судебной системе. Это давление может привести к приостановке европейских фондов, что теоретически также может повлиять на позицию правительства в переговорах о вступлении Украины, — сказал «Известиям» депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик еще 8 декабря.

При этом в ЕС Фицо и Орбана принято считать «пророссийскими» политиками из-за их противоположных мейнстриму взглядов по Украине. «Они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы, но таких [в ЕС] больше нет, просто нет», — заявил президент РФ Владимир Путин 14 декабря.

Потенциально против запуска переговорного процесса выступала Австрия. Ранее канцлер страны Карл Нехаммер заявил, что Вена согласится на переговоры с Украиной после того, как Евросоюз одобрит шаги по евроинтеграции Боснии и Герцеговины, которая также в 2022 году стала кандидатом на вступление в ЕС. «Мы хотим видеть Боснию и Герцеговину в семье ЕС», — заявила в этом месяце министр Австрии по вопросам Европы Каролине Эдштадлер во время визита в Сараево, назвав вступление страны в Евросоюз «геополитической необходимостью».

Долгий путь в ЕС

Впрочем, на Украине уже были потенциально готовы к возможному переносу вопроса на неопределенный срок. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет считать возможное вето по вступлению Украины в ЕС «концом света». Издание Politico писало, что президент Украины Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на саммите ЕС, но за день до этого его визит был отменен, поскольку исход встречи был не определен. При этом вечером 14 декабря появилась информация, что украинский президент прибыл с необъявленным визитом в немецкий Франкфурт-на-Майне, откуда он отправился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине. К слову, буквально на днях Зеленский был в США, где пытался добиться от американцев выделения новой финансовой помощи.

На Западе, и, прежде всего, в Евросоюзе все меньше людей, верящих в победу Украины, заявил «Известиям» депутат Европарламента Тьерри Мариани. Тем не менее, по его словам, пока не поменяется руководство ЕС, то особых изменений в политике Брюсселя в отношении РФ ожидать не стоит. При этом он заметил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. И если в него придут силы, которые настроены на конструктивный диалог с Москвой, то, теоретически возможны постепенные подвижки в отношениях РФ и ЕС. Но даже если ЕС начнет переговоры о вступлении Украины в ЕС, не известно, сколько они продлятся.

— Сообщение Шарля Мишеля — просто акт коммуникации для Зеленского. Но я напомню, что Турция стала кандидатом на вступление в союз в 1999 году, а переговорный процесс тянется с 2005 года, — напомнил он.

Поэтому запуск переговоров ЕС с Украиной вовсе не означает, что Киев станет членом Евросоюза в ближайшие годы, заметил французский евродепутат.

Так или иначе в Европе нарастает скепсис касательно сохранения поддержки Киева и перспектив членства страны в ЕС, считает директор франко-российского аналитического центра Обсерво Арно Дюбьен.

— Есть один очень недооцененный фактор — общественное мнение. Недавно я ознакомился с результатами одного опроса, который показывает, что доля тех, кто против членства Украины в ЕС, больше тех, кто «за», причем в том числе во Франции, что абсолютно удивительно. Французы по разным причинам скептически относятся к перспективе расширения ЕС — на Балканы или за счет Украины и Молдавии, — заявил он «Известиям». — Люди понимают, что это дорого, и они не всегда видят прямой интерес для себя в прямой помощи Украине в таких масштабах.

К слову, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что для вступления Украины в ЕС потребуется еще не менее 70 раундов переговоров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир