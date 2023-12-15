Трудное лишение: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы

Запуск переговоров ЕС с Украиной вовсе не означает, что Киев станет членом Евросоюза в ближайшие годы, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. 14 декабря лидеры стран ЕС приняли решение о старте переговорного процесса с Украиной и Молдавии о вступлении в объединение, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в союз. Возможный старт переговоров ожидается в марте. Ранее главным противником присоединения Киева к блоку оставалась Венгрия, и ее позиции придерживалась Словакия и Австрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что воздержался от голосования по Украине. На этом фоне эксперты считают, что решение Европейского совета законно, но политически не легитимно.

Переговоры Украины с ЕС

Саммит Евросоюза, начавшийся 14 декабря в Брюсселе, стартовал в атмосфере абсолютной неопределенности относительно европейского будущего Украины и Молдавии. Хотя в 2022 году Киев и Кишинев получили статус кандидатов на вступление в ЕС, а в ноябре Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вхождении Украины и Молдавии в Евросоюз, члены сообщества не смогли договориться о планах запуска переговорного процесса к началу саммита.

Главным камнем преткновения была Украина, а основным противником членства Киева в ЕС выступил Будапешт. Для принятия итогового решения нужно согласие всех членов Евросоюза, включая Венгрию. Еще утром премьер-министр Виктор Орбан, отвечая на вопросы журналистов, вновь и вновь заявлял, что Украина не готова к старту переговоров с Евросоюзом, поскольку не выполнила три из семи условий для запуска этого процесса (борьба с коррупцией, реформы для защиты прав нацменьшинств, «деолигархизация»). Также, он подчеркивал, что не уступит и по вопросу одобрения долгосрочной финансовой поддержки Украины на 2024-2027 годы на сумму €50 млрд.

Тем не менее вечером глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что члены ЕС договорились о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в объединение. Кроме того, Евросоюз решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление и выразил готовность начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства». Когда стартует переговорный процесс с Украиной и Молдавией, не ясно. В Politico пишут, что это может произойти в марте 2024 года, если к этому времени Совет ЕС утвердит мандат Еврокомиссии на ведение этих переговоров. Шарль Мишель также заявил, что рассчитывает в ближайшие часы достичь компромисса по финансированию Украины «в небольших объемах».

Виктор Орбан прокомментировал решение Совета ЕС начать переговоры с Украиной в видеообращении, опубликованном соцсетях. По его словам, Будапешт воздержался в голосовании по этому вопросу, а Венгрия по-прежнему считает, что начинать переговоры с Киевом — «совершенно иррациональное и неправильное решение». Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо позже рассказал, что его венгерский коллега не стал использовать вето: «В определенный момент стало ясно, что он не будет противостоять этому». В СМИ сообщалось, что Виктор Орбан, в момент, когда началось голосование по Украине, временно отлучился из зала, но это отсутствие было с ним заранее согласовано.

Действия премьер-министра Венгрии, отсутствовавшего в зале заседания во время голосования, заставляет задуматься, было ли решение Евросовета по украинскому вопросу легитимным. Доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко считает, что с точки зрения процедуры оно законно, но политически не легитимно, поскольку Виктор Орбан не проголосовал «против».

— В праве часто бывает, что что-то законно, но одновременно не легитимно. Однако это политически не легитимно, поскольку не хватает одного государства, — заявила она «Известиям». — Но это интересный подход, поскольку, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, она могла бы проголосовать «против».

Программный директор клуба «Валдай», научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев при этом подчеркивает, что Виктор Орбан не мог формально воздержаться от голосования по вопросу Украины.

— Надо смотреть, как называется документ, в котором зафиксировано данное решение. Разные по силе действия документы требуют разной юридической процедуры. В случае, если это действительно решение Европейского совета по вопросу внешней политики и политики безопасности, руководитель венгерского правительства не совсем искренен, потому что такие решение принимаются консенсусом, — сказал он «Известиям».

«Вето» Орбана

Чтобы добиться от Венгрии «единого» решения по Украине, Евросоюз пошел на определенные уступки. Так, Еврокомиссия одобрила выделение ей €900 млн из средств ЕС в рамках Европейского фонда по восстановлению после пандемии COVID-19. А за день до начала саммита Брюссель объявил о разблокировке части невыплаченных Венгрии средств в размере €10,2 млрд. В 2022 году Евросоюз заморозил выделение около €30 млрд, обвинив Венгрию в несоблюдении принципов верховенства права и недостаточных мерах по борьбе с коррупцией. Кроме того, 14 декабря с Виктором Орбаном провели специальную беседу канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Депутат Европарламента Гуннар Бек (АдГ) считает, что большинство стран Евросоюза продолжат поддерживать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Берлин будет демонстрировать готовность ее оплачивать. К слову, в октябре в Financial Times вышел материал со ссылкой на внутренние оценки ЕС, в котором утверждается, что принятие Украины в ЕС обошлось бы в €186 млрд в течение семи лет.

— Многие комментаторы неофициально соглашаются, что Украина не сможет одержать победу в конфликте, а помощь Киеву просто продлевает его. — заявил Бек «Известиям». — Но, учитывая почти безоговорочную поддержку Украины со стороны фон дер Ляйен и Германии, подавляющее большинство стран-членов ЕС не станут выступать «против». Но это будет до тех пор, пока Германия продолжает финансировать большую часть бюджета ЕС.

Впрочем, Венгрия — не единственная страна, выступавшая против начала переговоров с Украиной. Киев в преддверии саммита критиковала Словакия. Новый премьер-министр страны Роберт Фицо не раз называл Украину «самой коррумпированной страной в мире». Буквально за полторы недели до саммита глава МИД страны Юрай Бланар заявлял, что не видит возможности принятия Украины в ЕС на фоне происходящего в этой стране вооруженного конфликта. А председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри отмечал, что, если Киев хочет стать членом ЕС, ему придется пройти «очень длинный путь».

Однако 13 декабря Фицо признался, что Словакия не станет блокировать запуск переговоров о принятии Украины в ЕС: «Конечно, мы все понимаем и говорим об этом открыто, речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью». Не исключено, что на Братиславу было оказано политическое давление из Брюсселя.

— В ближайшие недели на словацкое правительство будет оказано интенсивное внешнее давление из-за его реформ в судебной системе. Это давление может привести к приостановке европейских фондов, что теоретически также может повлиять на позицию правительства в переговорах о вступлении Украины, — сказал «Известиям» депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик еще 8 декабря.

При этом в ЕС Фицо и Орбана принято считать «пророссийскими» политиками из-за их противоположных мейнстриму взглядов по Украине. «Они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы, но таких [в ЕС] больше нет, просто нет», — заявил президент РФ Владимир Путин 14 декабря.

Потенциально против запуска переговорного процесса выступала Австрия. Ранее канцлер страны Карл Нехаммер заявил, что Вена согласится на переговоры с Украиной после того, как Евросоюз одобрит шаги по евроинтеграции Боснии и Герцеговины, которая также в 2022 году стала кандидатом на вступление в ЕС. «Мы хотим видеть Боснию и Герцеговину в семье ЕС», — заявила в этом месяце министр Австрии по вопросам Европы Каролине Эдштадлер во время визита в Сараево, назвав вступление страны в Евросоюз «геополитической необходимостью».

Долгий путь в ЕС

Впрочем, на Украине уже были потенциально готовы к возможному переносу вопроса на неопределенный срок. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет считать возможное вето по вступлению Украины в ЕС «концом света». Издание Politico писало, что президент Украины Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на саммите ЕС, но за день до этого его визит был отменен, поскольку исход встречи был не определен. При этом вечером 14 декабря появилась информация, что украинский президент прибыл с необъявленным визитом в немецкий Франкфурт-на-Майне, откуда он отправился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине. К слову, буквально на днях Зеленский был в США, где пытался добиться от американцев выделения новой финансовой помощи.

На Западе, и, прежде всего, в Евросоюзе все меньше людей, верящих в победу Украины, заявил «Известиям» депутат Европарламента Тьерри Мариани. Тем не менее, по его словам, пока не поменяется руководство ЕС, то особых изменений в политике Брюсселя в отношении РФ ожидать не стоит. При этом он заметил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. И если в него придут силы, которые настроены на конструктивный диалог с Москвой, то, теоретически возможны постепенные подвижки в отношениях РФ и ЕС. Но даже если ЕС начнет переговоры о вступлении Украины в ЕС, не известно, сколько они продлятся.

— Сообщение Шарля Мишеля — просто акт коммуникации для Зеленского. Но я напомню, что Турция стала кандидатом на вступление в союз в 1999 году, а переговорный процесс тянется с 2005 года, — напомнил он.

Поэтому запуск переговоров ЕС с Украиной вовсе не означает, что Киев станет членом Евросоюза в ближайшие годы, заметил французский евродепутат.

Так или иначе в Европе нарастает скепсис касательно сохранения поддержки Киева и перспектив членства страны в ЕС, считает директор франко-российского аналитического центра Обсерво Арно Дюбьен.

— Есть один очень недооцененный фактор — общественное мнение. Недавно я ознакомился с результатами одного опроса, который показывает, что доля тех, кто против членства Украины в ЕС, больше тех, кто «за», причем в том числе во Франции, что абсолютно удивительно. Французы по разным причинам скептически относятся к перспективе расширения ЕС — на Балканы или за счет Украины и Молдавии, — заявил он «Известиям». — Люди понимают, что это дорого, и они не всегда видят прямой интерес для себя в прямой помощи Украине в таких масштабах.

К слову, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что для вступления Украины в ЕС потребуется еще не менее 70 раундов переговоров.