Попали в бан: Австрия вслед за Венгрией и Словакией не захотела видеть Украину в ЕС

Вслед за Венгрией и Словакией Австрия накануне саммита лидеров стран Евросоюза 14–15 декабря высказалась против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В Вене считают, что Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами. В ноябре в беседе с Reuters высокопоставленный представитель Европейского союза заявил, что начало переговоров о членстве Украины «находится под угрозой», поскольку без единогласного решения всех входящих в ЕС стран переговоры начаться не могут. Подробности — в материале «Известий».

Единства нет

«[Федеральный канцлер Австрии] Карл Нехаммер ответил депутатам от [оппозиционной] Австрийской партии свободы, что Австрия не согласится на переговор ы о вступлении с Украиной в нынешних условиях. В частности, не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении», — говорится в протоколе парламентской сессии.

Глава правительства выступил перед комитетом по делам Евросоюза Национального совета республики (нижней палаты парламента). Он подчеркнул, что Украине и Молдавии «должна быть предложена перспектива вступления в ЕС в знак солидарности».

Фото: Global Look Press/European Union

Однако он подчеркнул, что категорически проти в ускоренной процедуры вхождения в состав объединения для этих двух стран — вопреки мнению Европейской комиссии, которая в начале ноября порекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Киева и Кишинева, которые в 2022 году получили статус кандидатов.

Изначально предполагалось, что окончательное решение по этому вопросу лидеры должны принять 14 декабря на саммите глав государств Евросоюза. Однако в Евросовете признают, что единства по вопросу членства Киева в ЕС нет.

Невыполненные требования

Вначале публично против этого выступил Будапешт. Потом к нему присоединилась Братислава. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, необходимо, чтобы Евросоюз заключил договор по стратегическому партнерству с Украиной сроком на пять-десять лет.

Он также отметил, что вопрос о начале переговоров с Украиной он не считает нужным включать в повестку предстоящего саммита ЕС, поскольку по этому вопросу нет единства. По мнению Орбана, Киев не выполнил четыре из семи предварительных условий для начала переговорного процесса.

Виктор Орбан Фото: REUTERS/Yves Herman

В Будапеште опасаются, что принятие Киева больно ударит по бюджету всех стран – участниц Евросоюза, превратив их в «чистых доноров» Украины. Помимо этого, в Венгрии недовольны нарушением прав закарпатских венгров, проживающих на Западе Украины. К тому же, как считают в Будапеште, нельзя принимать по ускоренной процедуре страну, в которой происходит вооруженный конфликт.

Через некоторое время после этих заявлений со стороны Венгрии в МИД Словакии сообщили, что для членства в ЕС Украина должна выполнить те же условия, что выдвигаются в отношении других государств, добавив, что Киев «ждет долгий и тернистый путь».

Осенью к власти в Словакии пришла партия «Курс — социальная демократия» (SMER), которая выступает против поставок оружия Украине.

В начале декабря министр иностранных дел страны Юрай Бланар заявил, что в нынешних условиях не может представить Украину в Европейском союзе и возможное членство этого государства в объединении «очень, очень далеко». А премьер-министр Роберт Фицо не раз называл Украину самой коррумпированной страной в мире.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Важный нейтральный статус

Краеугольный камень австрийской позиции — ее статус нейтральной страны, пояснила в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, очевидно, что Вена подвергалась и подвергается серьезному давлению вне зависимости от того, кто стоит во главе правительства. Хотя правые взгляды там сейчас всё больше набирают вес. Эксперт добавила, что Австрия очень последовательно отстаивает свое положение.

— Ей вполне достаточно членства в ЕС, она не желает вступать в НАТО. Это основной момент, вызывающий к ней много вопросов. Вена занимает позицию, связанную со своими национальными интересами, в этом она очень близка к Венгрии, — полагает эксперт.

Политолог подчеркнула, что если обратиться к опросам общественного мнения, то более половины жителей Австрии не желают изменения нейтральной позиции.

— Они не хотят, чтобы их страна втягивалась в эти тяжбы. Им вполне достаточно давления, которое на них оказывается по линии Евросоюза. В этом контексте и нужно рассматривать вопрос. Безусловно, если Австрия выступает в рамках тотальной поддержки Украины, чего она не хочет, то присоединение Киева к ЕС означает дополнительные расходы и для Австрии в том числе, — считает специалист.

Президент Украины Владмир Зеленский и президент Европейского союза Шарль Мишель Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

По ее мнению, в данном случае австрийские власти довольно скептически относятся к членству Украины в Евросоюзе и к ее возможностям евроинтеграции в целом.

— Если ссылаться на позицию исключительно граждан, то она будет только отрицательной. Это связано и с позицией в отношении НАТО. Понимая, что во многом украинский конфликт связан с альянсом, с позицией США, Австрия хочет немного дистанцироваться от этого. В Вене уверены, что ее членства в ЕС и участия в поддержке Украины и так достаточно. Вхождение Украины в Евросоюз — для австрийцев нечто невообразимое, — резюмировала Наталья Еремина.

Не все могут себе это позволить

Научный сотрудник Лаборатории анализа международн ых процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов в разговоре с «Известиями» отметил, что позиция Австрии, Венгрии и Словакии относительно вступления Украины в Евросоюз «определяется понятной формальной логикой».

— В соответствии с ней Украина находится достаточно далеко от технических требований, необходимых для вступления в ЕС. И стремление Киева и некоторых других стран Европейского союза представить украинскую ситуацию как особую и тем самым дать Украине зеленый свет на евроинтеграцию в обход действующих правил, конечно, воспринимается другими европейскими странами как неприемлемая стратегия, — пояснил политолог.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Жозеп Боррель на саммите лидеров Европейского союза и Западных Балкан в Брюсселе, Бельгия, 13 декабря 2023 года Фото: REUTERS/Johanna Geron

Он также добавил, что есть и другие государства, прежде всего на территории Северных Балкан, которые давно ожидают приглашения в Европейский союз и вступления на путь европейской интеграции.

— Эти страны готовы к присоединению гораздо лучше, чем Украина, прежде всего с точки зрения формальных показателей, поэтому может показаться несправедливым, что такие государства, как Северная Македония, должны уступать место Украине, которая, хотя и, как утверждается, воюет за европейские ценности, тем не менее на практике от них сильно далека, — полагает эксперт.

По словам специалиста, эту скептическую позицию выражает ряд правительств европейских государств.

— Это не означает, впрочем, что такой позиции придерживаются только Австрия, Венгрия и Словакия. Конечно же, у нее есть сторонники и в других европейских странах, и во франко-германском тандеме, но по политическим причинам удобнее, когда ее выражает ряд государств, которые могут себе это репутационно позволить, — подытожил Соколов.