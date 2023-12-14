Лидеры ЕС дали добро на переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в сообщество

Европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз (ЕС). Об этом 14 декабря заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой», — написал он на своей странице в X (бывш. Twitter).

Кроме того, председатель Евросовета сообщил, что сообщество представило статус кандидата Грузии.

«Евросовет предоставил статус кандидата Грузии. И ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства», — написал Мишель, указав, что совет предложил комиссии представить отчет к марту с целью принятия решения.

По словам Мишеля, принятые меры представляют собой «четкий сигнал надежды для их народа и для континента».

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