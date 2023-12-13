Орбан заявил о намерении помешать ЕС позволить Украине вступить в сообщество

Венгрия намерена помешать членам Евросоюза (ЕС) совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в сообщество. Об этом заявил 13 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отметив, что он будет блокировать данное решение, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран — участников, кто против данного решения.

«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если 26 стран хотят ее совершить, и только мы будем против. Украина не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении. <…> Этот путь закрыт, потому что Венгрия не согласна на это», — отметил он в интервью порталу Mandiner.

Он добавил, что если Украине и нужно дать какой-то геостратегический сигнал о поддержке от Европы, то это можно сделать, однако таковым сигналом совсем не является членство страны в ЕС.

«Венгерская точка зрения такова: если хотим подать сигнал, давайте заключим договор с Украиной, назовем его, скажем, договор о стратегическом партнерстве между ЕС и Украиной. Там зафиксируем, какую поддержку предоставляем по геополитическим причинам: безопасности, финансовую, экономическую. Но давайте не смешивать это с переговорами о членстве, основа которых совершенно другая», — заявил Орбан.

Он также напомнил, что в Европе есть страны, которые уже много лет ведут переговоры, а Украина выскочила «у них из-за спины» и оказалась впереди по геополитическим причинам. Как отметил премьер-министр, пропускать Украину вперед только потому, что страна находится в состоянии военного конфликта, является ошибкой.

До этого, 8 декабря, Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, самая главная из которых — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по данному вопросу.

После, 10 декабря, премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита в Брюсселе 14–15 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в сообществе, отметила, что единство ЕС всë сложнее сохранить на фоне конфликта на Украине. Политик сообщила, что разговаривала с Орбаном, выступающим против вступления Украины в ЕС, и ей не удалось его переубедить.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

10 декабря политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.