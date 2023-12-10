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Премьер Эстонии заявила о сложностях с сохранением единства ЕС

Каллас: на фоне конфликта на Украине всë труднее сохранять единство ЕС
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Единство Евросоюза (ЕС) всë сложнее сохранить на фоне конфликта на Украине. Об этом 10 декабря заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита в Брюсселе 14–15 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в сообществе.

Политик отметила, что разговаривала с венгерским коллегой Виктором Орбаном, который выступает против вступления Украины в ЕС, и ей не удалось его переубедить.

«Наше европейское единство ставилось под вопрос с начала этого конфликта, но раньше мы были в состоянии защитить наше единство. Теперь всем ясно, что со временем это будет всë сложнее», — заявила Каллас в интервью немецкому телеканалу ZDF.

При этом она согласилась, что опасения Орбана относительно коррумпированности киевской власти и верховенства закона в стране разделяют и другие лидеры Евросоюза.

«Можем ли бы потребовать от Украины более четкие гарантии или больше реформ? Разумеется, мы можем об этом говорить», — размышляет она.

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До этого, 8 декабря, Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, самая главная из которых — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по данному вопросу.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

10 декабря политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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