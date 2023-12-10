Политолог указал на высокие издержки ЕС в случае присоединения Украины

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран. Такой оценкой 10 декабря поделился с «Известиями» политолог Дмитрий Солонников.

Ранее в этот день замглавы ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор заявил, что тему дорогостоящего присоединения Украины к ЕС в Брюсселе фактически рекламируют, как «черную пятницу». Он напомнил об октябрьских подсчетах газеты Financial Times, согласно которым стоимость приема Украины в объединение составит €186 млрд за семь лет. При этом в ЕС пытаются решить данный вопрос в спешке, подогревая ажиотажный спрос и устраивая рекламную кампанию, отметил представитель правительства.

«Сумма, которую за последние два года получила Украина, больше, чем средства, которые получают постоянные члены Евросоюза за десятилетия. Конечно же, [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан рассматривает данную ситуацию как нереалистичную для бюджетов Евросоюза. Понятно, что такой суммы ЕС не соберет ни при каких обстоятельствах», — отметил эксперт.

По его словам, вступление Украины в ЕС возможно рассматривать лишь гипотетически, поскольку оно бы нанесло удар по привычному для европейцев уровню жизни и экономике стран Евросоюза.

Политолог добавил, что подобную цену некоторые европейские политики предлагают заплатить исключительно за громкие заявления о якобы «уничтожении экономики» РФ. В данной связи нужно разделять популизм и реальные экономические расчеты, которые не выносятся на публику, считает эксперт.

По его мнению, несмотря на сохранение на повестке дня долгосрочной перспективы присоединения Украины к ЕС, бравурная риторика европейских политиков на этот счет постепенно будет меняться.

До этого, 8 декабря, Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, самая главная из которых — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по данному вопросу.

Еще ранее, 6 декабря, венгерская правящая партия внесла в парламент страны резолюцию с призывом к правительству не поддерживать переговоры о вступлении Украины в ЕС, так как для этого отсутствует консенсус среди стран — членов объединения.

1 декабря Орбан посоветовал ЕС сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.