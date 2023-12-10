В Венгрии сравнили кампанию Брюсселя за вступление Украины в ЕС с «черной пятницей»

Тему дорогостоящего присоединения Украины к Евросоюзу (ЕС) в Брюсселе фактически рекламируют, как «в черную пятницу». Такое мнение 10 декабря высказал замглавы ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор в эфире радиостанции Kossuth.

Он напомнил о подсчетах газеты Financial Times, согласно которым, стоимость приема Украины в объединение составит €186 млрд за семь лет. При этом в ЕС пытаются решить данный вопрос в спешке, подогревая ажиотажный спрос и устраивая рекламную кампанию, отметил представитель правительства.

Домотор добавил, что указанные средства власти Евросоюза планируют взять из общеевропейского бюджета и различных фондов, что приведет к тяжелым последствиям для экономики ряда европейских стран, которые станут донорами.

В этой связи он назвал непонятными ожидания от Венгрии дополнительных выплат в бюджет ЕС, в то время как причитающиеся ей средства не выплачиваются уже много лет. Помимо этого, он задается вопросами, почему Украина должна быть принята в объединение раньше других стран-кандидатов, особенно в период вооруженного конфликта на ее территории.

По словам Домотора, на данные вопросы нет ясных ответов, однако в Брюсселе зашкаливает политическое давление на этот счет. Кроме того, он указал на лоббирование в Венгрии присоединения Украины к ЕС активистами и левыми политиками, которые получают финансирование из-за рубежа.

О том, что вступление Украины в Евросоюз даст Киеву право за семь лет получить около €186 млрд, Financial Times написала в начале октября со ссылкой на полученные им оценки общего бюджета объединения. Тогда же отмечалось, что такой шаг приведет к ситуации, в которой некоторые страны союза будут вкладывать в общий бюджет больше денег, чем они оттуда получают.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, самая главная из которых — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по данному вопросу.

До этого, 6 декабря, венгерская правящая партия внесла в парламент страны резолюцию с призывом к правительству не поддерживать переговоры о вступлении Украины в ЕС, так как для этого отсутствует консенсус среди стран — членов ЕС.

Еще ранее, 1 декабря, Орбан посоветовал ЕС сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств – членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.