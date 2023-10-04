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FT предрекло получение Украиной €186 млрд в случае вступления в Евросоюз

FT: Украина получит €186 млрд в случае вступления в Евросоюз
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Вступление Украины в Европейских союз даст Киеву право за семь лет получить около €186 млрд. Об этом 4 октября пишет Financial Times со ссылкой на полученные им оценки общего бюджета ЕС.

В статье отмечается, что такой шаг приведет к ситуации, в которой некоторые страны союза будут вкладывать в общий бюджет больше денег, чем они оттуда получают.

Так, Украина, согласно документу, будет иметь право получить €96,5 млрд в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет. Однако, по оценкам исследования, подобные действия приведут к сокращению сельскохозяйственных субсидий другим членам ЕС примерно на 20%. Помимо этого, Киев получит €61 млрд из фондов, направленных на улучшение инфраструктуры в более бедных государствах-членах. Это лишит подобных субсидий Чехию, Эстонию, Литву, Словению, Кипр и Мальту.

«Украина с 41,1 млн га используемых сельскохозяйственных площадей станет крупнейшим получателем помощи от блока, оттесняя Францию на второе место», — подчеркнули в издании.

FT также сообщает, что в Брюсселе провели моделирование ситуации, в которой окажется ЕС после потенциального расширения. Так, присоединения девяти новых государств-членов создаст глубокие политические и финансовые последствия для остальных членов Евросоюза и обойдется им в €256,8 млрд. Как пример, присоединение новых государств к объединению приведет к сокращению субсидий фермерам примерно на одну пятую.

«Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые в настоящее время являются получателями, станут донорами», — такую выдержку из документа секретариата Совета ЕС приводит издание.

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Ранее, 4 октября, глава Евросовета Шарль Мишель в интервью журналу Der Spiegel выразил мнение, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году, если будут выполнены все необходимые для этого условия. Мишель отметил, что Украине и другим странам — кандидатам на вступление необходимо провести реформы, успешно проводить борьбу с коррупцией и соблюдать юридические условия.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков, комментируя слова Мишеля, рассказал «Известиям», что внутри ЕС нет единого мнения относительно того, нужно ли принимать новых членов в состав объединения. Он обратил внимание на то, что Турция уже с 1999 года остается кандидатом на вступление в ЕС.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются семь стран. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в Европейский союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз.

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