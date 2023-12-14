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В АдГ предупредили страны ЕС о негативных последствиях вступления Украины

Депутат от АдГ: вступление Украины в ЕС превратит нетто-получателей в доноров
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
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Член комитета бундестага по делам Евросоюза Харальд Вайель от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) 14 декабря рассказал «Известиям» о негативных последствиях возможного вступления Украины в Евросоюз.

По его словам, включение Киева в ЕС обернется невыгодным положением стран — членов союза.

«Вступление Украины в ЕС превратит многих нетто-получателей в чистых доноров. В Германии все партии, за исключением АдГ, приветствуют возможность отправки большего количества денег немецких налогоплательщиков за границу, поэтому [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан должен спасти Германию от самой себя и не допустить Украину в ЕС», — указал Вайель.

Депутат упомянул венгерского премьера, поскольку тот ранее указывал на намерение Будапешта помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в сообщество. Так, 13 декабря политик указал, что он будет блокировать данное решение на саммите, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участниц, кто высказывается против.

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Тогда же первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что вступление Украины в ЕС «затянет удавку на шее» Киева и только подтолкнет к тому, чтобы продолжать конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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