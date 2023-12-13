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В Госдуме сравнили вступление Украины в Евросоюз с удавкой на шее

Депутат Чепа: вступление Украины в Евросоюз затянет удавку на шее страны
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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) «затянет удавку на шее страны». Об этом 13 декабря «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, приняв Украину в свой состав, и Будапешт собирается этому помешать.

«Я считаю, что это здравый смысл. И вот эти вот доводы некоторых политических лидеров о том, что необходимо Украину принять в Евросоюз, — это только попытки затянуть конфликт на Украине, который они сами же и создали. Они предлагают Украине некую альтернативу, говоря: «Ребят, давайте, продолжайте воевать, а дальше мы вас примем и в Евросоюз, и в НАТО, и денег дадим, и всё что у России мы украли — мы вам передадим». Это всё попытки затянуть удавку на шее Украины и тем самым затянуть конфликт», — сказал Чепа.

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До этого, 8 декабря, Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, самая главная из которых — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по данному вопросу.

После, 10 декабря, премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита в Брюсселе 14–15 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в сообществе, отметила, что единство ЕС всë сложнее сохранить на фоне конфликта на Украине. Политик сообщила, что разговаривала с Орбаном, выступающим против вступления Украины в ЕС и ей не удалось его переубедить.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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