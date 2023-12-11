Глава МИД Венгрии обсудил с Кулебой неготовность Украины к вступлению в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил ему, что предложение Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. Об этом глава венгерской дипломатии сообщил 12 декабря на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто напомнил, что их встреча стала первой с февраля 2022 года.

«Теперь, когда мы снова встретились, конечно, говорили о евроинтеграционных амбициях Украины. Сказал коллеге, что это для нас не тактический вопрос, а решение, имеющее историческое значение для будущего всего Евросоюза», — подчеркнул венгерский дипломат.

Он отметил в ходе общения с Кулебой, что предложение о решении по началу переговоров о евроинтеграции Киева не подготовлено, а ЕК не имеет понимания о влиянии членства Украины в ЕС на всё сообщество.

«Достаточно задуматься о том, какие неуправляемые проблемы вызвало предыдущее решение Еврокомиссии о транзите зерна или отмене обязательного лицензирования украинских грузовиков. Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении взаимовыгодным образом», — заключил он.

Дипломат подчеркнул, что оценка ЕК о том, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий, является ложной, отмечает портал Index.ru.

Отвечая на вопросы журналистов, Сийярто заявил, что власти страны будут анализировать украинский закон о меньшинствах вместе с закарпатскими венгерскими организациями. Однако уже сейчас понятно, что Киев не восстанавливает права этнических венгров, которые постепенно отбирались с 2015 года.

«Темой дебатов на этой неделе будет преимущественно Украина. Большинство европейских политиков хотят принимать важнейшие решения, которые совершенно непродуманные, но которые являются стратегическими договоренностями о будущем Европы», — добавил министр.

Ранее в этот же день Кулеба заявил, что Киев готов выполнить любые дополнительные условия для вступления в ЕС, в том числе «попрыгать и сплясать». Он подчеркнул, что Украина войдет в состав Евросоюза. Процесс пройдет либо мягко, либо будет затруднен какими-либо препятствиями, добавил глава украинской дипломатии.

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение обсудят в ходе саммита стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

10 декабря политолог Дмитрий Солонников рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС Украине согласовали статус кандидата.