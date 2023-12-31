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Мэр Белгорода пообещал отремонтировать поврежденные при обстреле дома до 20 января

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Фото: t.me/v_v_demidov
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Жилые помещения в Белгороде, поврежденные при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут восстановлены к 20 января, для этого делается всё возможное. Об этом заявил в своем Telegram-канале в воскресенье, 31 декабря, мэр Валентин Демидов.

По его словам, восстановительные работы в городе ведутся безостановочно. Мэр рассказал, что встречался с подрядными организациями и обсуждал проведение ремонтных работ.

«Главная задача — помочь людям, которые пострадали от обстрела, восстановить жилье. Тепловые контуры во всех квартирах и домах закрыты по временной схеме. Специалисты подрядных организаций за сегодня произвели замеры, чтобы сформировать заказ на производство окон. От этой работы зависят сроки и качество монтажных работ», — рассказал он.

По словам Демидова, подрядные организации возьмутся за изготовление новых окон с 1 января. При этом весь процесс будет направлен на реализацию ремонта в как можно более краткие сроки. Если рабочих рук будет не хватать, а необходимые стройматериалы будут находиться не всегда, Демидов пообещал обеспечить всем необходимым для ремонта.

«Общая площадь восстановления оконных и балконных проемов — более 3,5 тыс. кв. м. Завершить ремонт окон постараемся до 10 января. В полном объеме все восстановительные работы рассчитываем закончить до 20 января», — сообщил мэр Белгорода.

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Ранее в этот день более 2 тыс. жителей Белгорода вышли в город для устранения последствий обстрела. Они убирали мусор, осколки и сожженный транспорт.

Тогда же волонтер ресурсного центра добровольчества, студентка НИУ «БелГУ» Анастасия Старченко рассказала «Известиям» о том, как добровольцы убирают стекло с улиц после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По ее словам, пришло очень много людей из разных учебных заведений, разных профессий и возрастов. Среди них были и пенсионеры. Она добавила, что каждый хотел помочь городу и сделать то, что в его силах.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.

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