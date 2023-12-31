Более 2 тыс. человек в Белгороде вышли для устранения последствий удара ВСУ

Более 2 тыс. жителей Белгорода вышли в город для устранения последствий обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Что касается восстановления. Ночью для первичной ликвидации последствий обстрела в город вышло более 2 тыс. человек: сотрудники «Белгорблагоустройства», волонтеры, специалисты подрядных организаций», — говорится в Telegram-канале Гладкова.

По его словам, жители города убирали мусор, осколки и сожженный транспорт. Губернатор уточнил, что в скором времени будет проведено оперативное совещание, продолжится восстановление города после удара ВСУ. Он отметил, что предстоит выполнить большой объем работы.

«Безусловно, наша область еще не знала такого уровня агрессии. Это самые тяжелые последствия обстрела за практически двухлетний период. Сейчас самое главное — это забота о людях, особенно о тех, кто находится в тяжелом состоянии. Повторюсь: всех, кто будет нуждаться, перевезем в лучшие федеральные клиники страны», — добавил Гладков.

Ранее в этот день волонтер ресурсного центра добровольчества, студентка НИУ «БелГУ» Анастасия Старченко рассказала «Известиям» о том, как добровольцы убирают стекло с улиц после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По ее словам, пришло очень много людей из разных учебных заведений, разных профессий и возрастов. Среди них были и пенсионеры. Она добавила, что каждый хотел помочь городу и сделать то, что в его силах.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.