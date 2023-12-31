Минздрав уточнил данные о погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Белгород
Согласно обновленным данным, при обстреле Белгорода, пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Об этом 31 декабря сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
В федеральные медучреждения Москвы госпитализированы 25 пострадавших из Белгорода в тяжелом состоянии, в том числе шестеро детей, уточнили в ведомстве.
«Госпитализированы в стационарные учреждения Белгородской области 93 человека, в том числе 13 детей, в состоянии различной степени тяжести. Характер травм у всех пострадавших — минно-взрывные. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек», — указано в пресс-релизе Минздрава.
Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.
Ранее 31 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в Белгороде 109 человек остаются в больницах после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), 22 из них остаются в тяжелом состоянии. По его словам, всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медпомощь, для этого задействовали несколько больниц.
Одновременно с этим МЧС России сообщило об отправке 25 пострадавших спецбортом ведомства из Белгорода в Москву для дальнейшего лечения. Накануне по поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко и группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».
В тот же день постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода.
31 декабря в Минобороны РФ сообщили, что в ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы России поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся киевским режимом для атаки на город. В результате были уничтожены представители ВСУ, Главного управления разведки (ГУР) и Службы Безопасности Украины (СБУ), принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта.
Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода ВСУ 30 декабря — это террористическая атака и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.